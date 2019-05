Juninenses compitieron en Chivilcoy

El ajedrecista de Chacabuco, Rafael Stéfano se quedó con el primer puesto en el torneo “Aniversario del Club La Pampa”, del que también participaron trebejistas de Junín y de otras ciudades de la zona, sumando 26 competidores y representantes de seis localidades.

El certamen se desarrolló por sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 60 minutos + 30 segundos por jugada, con relojes digitales en todas las mesas, bajo la eficaz supervisión del juninense y árbitro FIDE, Ramiro Troilo Celerino de Junín.

En la última ronda, quienes legaron líderes, Juan Dallura y Rafael Stéfano, volvieron a ganar, el primero de ellos al juvenil Nahuel Cirigliano, y el chacabuquense Stefano doblegó a Fernando Saralegui, quedando de esta manera igualado el primer puesto, con 6 puntos cada uno.

Se resolvió por sistema de desempate y prevaleció Rafael Stefano (Chacabuco), escoltado por Dallura y completó el podio Pablo Salinardi, con 5,5 puntos, redondeando también una buena performance, en su vuelta a los torneos de ritmo lento después de varios años.

Posiciones finales

Los resultados de la séptima ronda fueron los siguientes:

Juan Dallura (1) vs. Nahuel Cirigliano (0); Fernando Saralegui (0) vs. Rafael Stéfano (1); Pablo Salinardi (1) vs. El juninense Jerónimo Mechezde (0); Diego Palilla (1/2) vs. Mariano Pereyra (1/2); Julio Caputo (1) vs. Francisco Buttafuocco (0); Marcelo Guidi (0) vs. Alejandro Cieri (1); Julio Chaves (1/2) vs. Jorge Chaves (1/2); Hernán Witting (0) vs. Eduardo Bolonese (1); Daniel Picardi (1) vs. Javier Fernández Llorente (0); Facundo Mazzocchi (0) vs. Roberto Cornejo (1); Federico Pucciarelli (0) vs. La juninense Sofía Bontempi (1); Octavio Richar (1/2) vs. Ricardo Abduca (1/2). Libre: Alberto Chiarini.

Las principales posiciones finales fueron estas:

1º) Rafael Stéfano con 6 puntos; 2º) Juan Dallura con 6; 3º) Pablo Salinardi, 5,5; 4º) Nahuel Cirigliano, 4,5; 5º) Julio Caputo, 4,5 puntos; 6º) Alejandro Cieri, 4,5; 7º) Jerónimo Mechezde (Junín), con 4; 8º) Fernando Saralegui con 4 puntos; 9º) Diego Palilla con 4 puntos; 10º) Mariano Pereyra con 4 puntos; 17º) Sofía Bontempi (Junín), con 3 puntos.

Los premios

Finalizadas todas las partidas, se realizó la tradicional entrega de premios, que tuvo la siguiente distribución:

1º) Rafael Stéfano (Chacabuco); 2º) Juan Dallura (Chivilcoy); 3º) Pablo Salinardi (Chivilcoy).

Los mejores por categoría fueron:

Julio Caputo (Alberti) en Sub-2000, Jerónimo Mechedze (Junín) en Sub-1800, Federico Pucciarelli (Chivilcoy) en Sub-1600 y no rankeados, Nahuel Cirigliano (Chacabuco) en Sub-20, y Alejandro Cieri (Chacabuco) en Mayores de 65 años.

Finalmente se compartió una cena de camaradería, en cuyo transcurso se entregaron los premios detallados.