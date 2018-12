Los 18 sucesos deportivos de 2018

El 2018 fue un año muy movido en materia deportiva, principalmente por haber tenido entre sus meses un nuevo Mundial de Fútbol. La Selección Argentina, con decenas de problemas, terminó decepcionando y se despidió en octavos de final, mientras que Francia se coronó campeón del mundo.

En cuanto a nivel local, se disputó un solo clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia (aburrido empate 0-0 en el Bosque), mientras que el Lobo accedió a la final de la Copa Argentina, que luego la perdería en los penales frente a Rosario Central.

La final de la Libertadores fue otro suceso relevante, principalmente porque se enfrentaron River y Boca.

Saliendo del fútbol, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires fue sin dudas el evento más importante del año. El país vivió su primera experiencia olímpica y la delegación argentina hizo historia al conseguir un total de 26 medallas, 11 de ellas doradas.

1.- El Dakar otra vez pasó por nuestro país

Salta, Belén, Chilecito, San Juan y Córdoba, en el cierre, fueron las ciudades argentinas que recibieron el Dakar este año. En el 2019 la prueba más exigente del mundo no pasará por nuestro país y se correrá ciento por ciento en Perú.

2.- El único clásico de La Plata terminó 0-0

Gimnasia y Estudiantes se enfrentaron una sola vez durante todo el 2018 el 2 de febrero y fue empate 0-0 en el estadio del Bosque. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventajas y terminaron sumando una unidad cada uno.

3.- River le ganó a Boca la Supercopa Argentina

El 14 de marzo se midieron River y Boca por segunda vez en su historia en una final, en esta caso por la Supercopa Argentina, y el Millonario se terminó imponiendo por 2-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

4.- Boca bicampeón del torneo de Primera

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, Boca ganó la primera Superliga y se consagró bicampeón nacional. La consagración fue en el estadio de Gimnasia.

5.- Real Madrid, el rey absoluto de Europa

El Real Madrid ganó por tercera vez consecutiva la Champions, la 13era de su historia y la cuarta en cinco años, tras vencer por 3-1 en la final al Liverpool el 26 de mayo en el estadio de Kiev (Ucrania).

6.- Decepción albiceleste en el Mundial de Rusia

El gran evento deportivo del año fue el Mundial de Rusia (del 14 de junio al 15 de julio) pero la Selección Argentina no estuvo a la altura y se despidió en octavos. Francia fue el campeón tras ganarle 4-2 la final a Croacia.

7.- Del Potro llegó otra vez a la final del US Open

Al igual que en el 2009, Juan Martín Del Potro alcanzó la final del US Open, uno de los cuatro Grand Slam. A diferencia de aquel año no pudo alzar el trofeo ya que perdió ante Novak Djokovic.

8.- Manu Ginóbili le dijo adiós al básquet

El 27 de agosto Manu Ginóbili le puso fin a su exitosa carrera como basquetbolista. La noticia generó un gran revuelo a nivel mundial. Uno de los mejores deportistas de la historia argentina.

9.- Histórico triunfo de los pumas en Australia

El 14 de septiembre Los Pumas le ganaron a Australia, en su casa, después de 35 años. El equipo comandado por Ledesma se impuso por 23-19 y logró el mejor triunfo en una temporada irregular.

10.- Regreso a la elite de la Argentina en la Davis

El equipo argentino de Copa Davis logró el ascenso a la elite tras vencer a Chile, primero, y luego a Colombia (15 de septiembre. Semanas más tarde los organizadores del nuevo formato invitaron al país a las finales del 2018.

11.- Buenos Aires 2018, orgullo argentino

Argentina vivió su primera experiencia olímpica con los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que fueron un éxito. La delegación albiceleste logró una cosecha récord: 26 medallas (11 de oro).

12.- La Selección femenina al Mundial de Francia

El 8 de noviembre la Selección Argentina Femenina logró el pase al Mundial de Francia 2019 tras derrotar a Panamá. En la ida goleó 4-0 en su estadio de Arsenal de Sarandí que estuvo repleto de hinchas.

13.- Hamilton igualó los 5 títulos de Fangio

Lewis Hamilton se consagró campeón de Fórmula 1 el 29 de octubre por quinta vez en su carrera, alcanzando la marca del argentino Juan Manuel Fangio. Michael Schumacher sigue siendo el más ganador con 7.

14.- La UFC llegó al país con victoria de Ponzinibbio

La UFC tuvo por primera vez una jornada en nuestro país, más precisamente en el Parque Roca, y la pelea estelar fue del platense Santiago Ponzinibbio que venció a Neil Magny por un KO en el cuarto asalto.

15.- La Selección de básquet a China 2019

La Selección Argentina de básquet logró clasificar al Mundial de China 2019 tras vencer el 30 de noviembre a los Estados Unidos en La Rioja. El año próximo el conjunto albiceleste buscará llegar lejos.

16.- Gimnasia llegó a la final de la Copa Argentina

Gimnasia volvió a jugar una final después de 24 años en la Copa Argentina pero, en el encuentro decisivo, cayó por penales ante Rosario Central tras empatar 1-1. El partido se disputó en Mendoza el 6 de diciembre.

17.- Agustín Canapino, otra vez campeón del TC

En un final apasionante bajo la lluvia, Agustín Canapino se consagró campeón nuevamente del Turismo Nacional el domingo 9 de diciembre. Matías Rossi quedó segundo.

18.- River se quedó con la Súperfinal de América.

River y Boca protagonizaron, por primera vez en la historia, la final de la Copa Libertadores. El campeón de América terminó siendo River el 9 de diciembre en ¡Madrid!