Lucía Ferreri dijo: "No aflojé en ningún momento", para ganar el Cruce Chico

Como anticipó "Democracia", como viene ocurriendo hace varios años y ante un gran marco de público, se realizó el Cruce Chico, tradicional competencia de natación en aguas de la "Laguna de Gómez", prueba de de la que participaron exponentes de Junín como de distintas ciudades de la región.

El cruce, de 1.200 metros de recorrido, contó con la participación de 140 nadadores y la primera en llegar fue la juvenil local Lucía Ferreri Contreras, con un tiempo de 15 minutos 17 segundos y al cabo de la carrera, la vencedora dijo, tras recibir las felicitaciones de otros competidores y familiares:

“El cruce estuvo muy lindo, el agua bastante ´picada´ pero a mí gusta así. Dí todo y no aflojé en ningún momento, porque siempre estoy ´con el cuchillo entre los dientes´, como me dice y me pide mi entrenador. Así que estoy muy contenta, agradecida con él, como así también con mi familia y amigos, quienes siempre me apoyan en todo", dijo una muy feliz Lucía Ferreri, a quien prepara el profesor Diego Cuadrado, del Grupo "Predadores".

Satisfacción de Berestein y Del Fueyo

Acerca de la organización de la competencia, Juan Manuel Berenstein, coordinador de la Dirección de Deportes del Municipio, manifestó:

“Arrancamos con una mañana complicada, porque tipo 7 horas estaba todo nublado y hacía mucho frío. Eso llevó a que la gente de afuera nos pregunte si se realizaba igual el evento y le dijimos que sí, porque vimos que fue limpiando. Arrancamos un poco más tarde de lo previsto, pero muy contentos, porque tuvimos 140 nadadores en el cruce de 1.200 metros y alrededor de 45 chicos que participaron del cruce promocional. Por suerte salió todo bien, el tiempo terminó ayudando y se vivió otra linda jornada del cruce 2018”, señaló Berestein.

Seguidamente, el funcionario hizo referencia al desempeño de los nadadores: “Nos contaban que en un tramo de la competencia tenían el oleaje en contra y después les quedaba de costado por lo que se les hizo bastante complicado. Fue duro pero una vez que engancharon la última boya, ya vinieron con todo el oleaje de cola. Algunos Terminaron bastante cansados porque es una competencia corta en la que el nadador siempre va al máximo, tal es así que los primeros tardaron cerca de 15 minutos en hace el recorrido completo”, dijo finalmente el coordinador de Deportes comunal.

Por su parte, Juan Carlos Del Fueyo, también coordinador del área mencionada sostuvo que “estamos muy contentos y conformes también por el día que ayudó, porque estábamos bastante preocupados. Pasada la hora 6.30, nos hablábamos con Juan (Berestein) para ver si se hacía o no, porque mucha gente de Bragado, Chacabuco, Lincoln y Salto Argentino me llamaban para ver si lo hacíamos. Por suerte el tiempo finalmente acompañó y pudimos realizar una nueva experiencia para quienes lo hicieron por primera vez, como también una aventura más para quienes lo vienen realizando seguido”.

Agregó que “Mucha gente nos acompaña y año a año se van sumando, así que la verdad muy contento y conforme con todo el equipo de trabajo que hace que esto sea posible. En nombre del Municipio, agradecemos a todos los participantes que se suman a cada propuesta que hacemos y los esperamos para el próximo cruce que es de 2500 metros. También aprovechamos para invitarlos a que el domingo que viene vengan a la unión de lagunas con kayaks”, añadió.

Por último, Juan Carlos Del Fueyo aprovechó para “felicitar a la ganadora Lucía Ferreri quien fue ganadora una vez más del cruce de 1200 metros con un tiempo de 15’17’’, cerró.