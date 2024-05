Deportivo Baigorrita: El club apuesta a la continuidad

Deportivo Baigorrita afrontará un cambio de comisión directiva, en breve, pero apostará a la continuidad y sostendrá el proyecto de trabajo que viene desde hace varios años.

Pablo Capurro, integrante de la comisión actual, habló con Democracia y se refirió al presente de la entidad de la localidad vecina.

-¿Hubo cambio de comisión directiva?

-Todavía no cambió, falta hacer las asambleas y la parte formal. Hubo reformas de estatuto para modificar la cantidad de participantes en la comisión directiva porque es muy difícil juntar 23 personas que participen activamente y ad honorem en una institución.

Además, hay otro tipo de cuestiones que tenía el estatuto. Por ejemplo, no nos permitía ajustar la cuota social, solo cada dos años y por intermedio de una asamblea. Debido a la inflación, nos quedaba la cuota muy baja. Algunos detalles se modificaron en el estatuto.

-¿Cuál es tu función en el club?

-Estoy en la comisión, como revisor de cuentas, y en la subcomisión de fútbol. Seguimos con un trabajo parecido y la gestión va a tener continuidad.

-¿Cuánto tiempo se le dedica a una institución como el Deportivo?

-El club lleva más tiempo y dedicación que mi actividad privada. Baigorrita no tiene, a diferencia de otras instituciones, un presupuesto financiado por el estado.

En el caso de los clubes, todos los meses tenés un presupuesto y hay profesores que trabajan. Para Baigorrita, el Deportivo es muy grande por la cantidad de disciplinas, de infraestructura y también porque tiene o cumple una función en la sociedad que el estado no cumple.

El estado no tiene un polideportivo municipal en Baigorrita, donde el chico puede ir a hacer deporte. Se usan las instalaciones del club, pero no paga la luz, si se rompe algo no lo repara, o si se hace una obra no la hace.

Este año, hicimos un convenio y cedemos las instalaciones para algunos deportes. El Municipio y el CEF ponen los profesores. Si bien es bueno porque cada vez hay más gente que hace deporte, que es el objetivo del club, nos dan los profesores en los deportes en las actividades que ellos desean.

-¿Cuáles son las obras que tienen previstas a futuro?

-En el caso del fútbol, nosotros tenemos un proyecto que tiene todo incluido. La iluminación, el riego, las tribunas, el estacionamiento, la cancha auxiliar, la cancha de entrenamiento, un predio alternativo, todo es parte de un boceto que no tiene fecha de realización.

El objetivo es que cada obra que se haga esté dentro de ese proyecto, sea en la comisión que sea. El club apuesta a la continuidad.

-En el fútbol, ¿Es un objetivo jugar o entrar a un torneo regional?

-No, es un proceso para nosotros. Con todos los actores y jugadores, nosotros no queremos entrar por la ventana a ningún torneo. Si se logra hacerlo por mérito deportivo, se va a hacer un esfuerzo, pero por invitación no entraríamos.

El objetivo, al menos el nuestro, es lograr continuidad en los distintos campeonatos. Los resultados van a llegar después de mucho tiempo de hacer las cosas bien y en continuidad.

Lo que nos pasó históricamente, es tener actividades por espasmos, es decir, armamos, juntamos plata, hacemos un equipo, y el que estaba interesado en eso, se cansó, se aburrió y tiró la toalla, entonces se deja de hacer fútbol por cinco años.

Desde hace varios años, tratamos de que sea una senda o un camino cada vez más competitivo. Los clubes de las ciudades chicas tienden a desaparecer, son cada vez más chicos o tienen más dificultades para armar los equipos.

Baigorrita tiene resultados cada vez mejores, sobre todo en inferiores, y en la parte de la base.

-¿Cuántos chicos pasan por día por el club?

-Aproximadamente tenemos 250 chicos, todos los días, entre todas las actividades, que son básquet, vóley, tenis, handball con el sistema municipal, el newcom para gente mayor, y el fútbol que es lo más convocante.