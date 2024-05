Preocupa la falta de fondos para realizar arreglos y calefaccionar bien a las escuelas

El Consejo Escolar de Junín apuntó que está experimentando inconvenientes económicos para realizar las tareas de arreglo para la temporada de invierno, incluyendo el arreglo de calefactores y la instalación de algunos equipos nuevos.

Al respecto, al ser consultado por Democracia, se señaló que, teniendo en cuenta la inflación interanual, recibieron de la Provincia menos fondos en términos reales para arreglos de la infraestructura escolar, en comparación al año pasado.

Al respecto, recordemos que, tal como ha sido publicado por este medio, días pasados personal de Gas Junín debió cortar la conexión de gas natural a la Escuela Primaria N° 19 ya que algunos docentes y alumnos sintieron mucho olor a gas y se descompusieron.

Los afectados debieron ser atendidos por personal de las ambulancias del servicio de emergencias, si bien no hubo traslado al Hospital Interzonal General de Agudos, trascendió que algunos fueron en forma particular a centros asistenciales. Por este problema, esta semana no hubo clases en la Escuela N°19.

Ante ello, y según lo mencionado a este medio el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Alsina, se retiró el medidor de gas natural y de acuerdo a normativas, se debe reformular la colocación del mismo. Al respecto, Karina Caviglia, tesorera del Consejo Escolar y a cargo de los gastos que se hacen en materia de infraestructura escolar, se refirió a la situación planteada en esa oportunidad y también a los gastos que demandan los arreglos en materia infraestructura de las escuelas en general.

“En la Escuela N°19, por precaución, se cortó todo el suministro de gas natural y se estaban haciendo las pruebas de hermeticidad a fin de verificar que no hubiera ningún tipo de peligro. Los estudios de hermeticidad los hace un gasista matriculado con la categoría correspondiente. Por otra parte, ya se hizo el pedido de estufas garraferas para que los chicos pudieran retomar las clases lo antes posible”, dijo.

La tesorera apuntó que las inspectoras del sistema educativo habían solicitado al Consejo Escolar una nota donde se explicara las acciones que habían sido tomadas respecto a Grupo Servicios Junín y el gasista matriculado. Esa nota se hizo ayer y están a la espera que se levantara la suspensión de las clases.

Arreglos

Sobre los problemas de infraestructura presentados este año, respecto a calefacciones, arreglo de sanitarios y techos, la consejera escolar manifestó: “Nosotros le damos preponderancia y prioridad al tema infraestructura y, por eso, permanentemente estamos pidiendo fondos. No es por capricho sino porque hay que atender necesidades permanentemente”.

“Por estos días, están los gasistas trabajando en las escuelas en la reparación y limpieza de calefactores. Y revisando las calderas en las escuelas que tienen calefacción central. Ya algunos han terminado porque nosotros nos adelantamos un poco a lo que es el envío específico de fondos para gas y a la planificación de los trabajos previendo que en cualquier momento iban a llegar las bajas temperaturas”, dijo.

“Tenemos asignado un dinero que es muy bajo, respecto a lo que Provincia enviaba años anteriores, habida cuenta de la inflación que hubo. Todavía no lo recibimos en forma efectiva, nos estamos manejando con esa pequeña asignación que hizo el gobierno bonaerense y con dinero del Fondo Compensador, que es una cuenta que nosotros tenemos asignada para solventar gastos básicamente de emergencia. El dinero lo sacamos de esos fondos para no dejar a las escuelas desprovistas de calefacción”, explicó.

“Se hizo un pedido al Municipio para la compra de calefactores nuevos a través del Fondo de Financiamiento Educativo, ya que siempre algún recambio se necesita”, acotó.

Los riesgos

Desde el Consejo Escolar se hizo un pedido para todo lo que es arreglo de techos por filtraciones. “Es que días pasados hubo lluvias importantes y muchos lugares de escuelas se filtraron los techos. Ese fondo no llegó nunca y es necesario, porque lo que se moja también puede afectar también la parte eléctrica del edificio”, advirtió.

“Los arreglos deben realizarse porque hay que dejar el mínimo riesgo librado al azar, estar permanentemente mirando y teniendo en cuenta riesgos posibles para que no sucedan. Y, si suceden, que sea por algo fortuito, pero no por no haber previsto determinada situación”, acotó.

Menos presupuesto

Según lo expuesto por Caviglia, siempre Provincia les enviaba a principios de año unas partidas extraordinarias para todo lo que es arreglo de techos y canaletas, reparaciones eléctricas, artefactos de iluminación, reparaciones sanitarias, arreglo de puertas y reemplazo de vidrios, matafuegos y limpieza de calefactores y equipos de calefacción.

“En 2023, a principios de año recibimos 23.633.220 pesos para reparaciones eléctricas, sanitarias, techos y cubiertas, reparaciones de gas, aberturas, lo cual incluía $2.325.000 para compras de nuevos calefactores. Y luego, a mitad de año, recibimos $1.411.274 para compra de calefactores nuevos y $19.367.977 para intervenciones de gas”, detalló la consejera.

“Este año, en febrero, se recibieron 29.347.000 pesos, y se asignó en estos días $7.982.000 para los mismos conceptos anteriores sin incluir compra de calefactores”, acotó haciendo hincapié en que los fondos enviados desde La Plata no contemplan razonablemente la inflación en los costos de los bienes y servicios del año 2023 al 2024. “Si bien en términos nominales, es más, en términos reales hay un recorte significativo”, dijo.

Cabe aclarar en este punto, que los servicios de luz y gas en las escuelas los paga el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Matafuegos

Sobre prevención y seguridad, un tema fundamental es que cada escuela tenga matafuegos, sepan usarlos y mantenerlos. “Solicitamos a Provincia un pedido para matafuegos, pero hasta ahora no mandaron por lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo para pagarlo con dinero del Fondo Compensador. Los matafuegos, para que tenga sustentabilidad y eficiencia, hay que recargarlos todos los años. Tiene un año de vencimiento después no tiene utilidad. Estamos evaluando en qué situaciones es necesario el reemplazo. El año pasado mandaron 2.085.000 pesos para matafuegos y este año nada aún”, dijo la consejera escolar.

El día a día

Dada la situación planteada, desde el Consejo Escolar aseguran que se están manejando con el día a día, en materia de intervenciones ante las constantes demandas.

“Siempre hay alguna escuela que necesita arreglos de baños, puertas, picaportes, cerraduras, vidrios, reparaciones de plomería y electricidad”, dijo Caviglia para agregar que a veces no se pueden atender todas las demandas por el bajo presupuesto con que cuentan.

Respecto a las cooperadoras escolares y el aporte que pueden hacer para los arreglos de la escuela, Caviglia dijo: “Las escuelas con Cooperadoras fuertes son mínimas porque hoy la situación tampoco está fácil. A veces una familia ni puede pagar la cooperadora porque no se lo permite su situación económica”.

“Es tanto el volumen de gastos que tenemos que es difícil hacer frente a todas las necesidades, tratamos de atender lo más urgente, para evitar daños. Y, por otro lado, algo muy importante a tener en cuenta: “Hay que cuidar las instalaciones de las escuelas, los calefactores, los baños y los inodoros, para no tirar cosas que no corresponden adentro”, concluyó.