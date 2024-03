Matías Neculpan: “Lograr el Nocturno fue un sueño, superó mis expectativas”

Matías Neculpan vive horas de ensueño tras guiar a Rivadavia de Junín en la obtención del Torneo Nocturno – “Juan Marone” de la Liga Deportiva del Oeste.

El DT del Albiceleste, que el jueves por la noche superó a Defensa Argentina por penales en la tercera final disputada en el Raúl Vasco Barcelona de Mariano Moreno, habló con Democracia y comentó las sensaciones que experimentó tras la conquista del título.

“Fue un sueño, se nos dio con todos chicos del club. Me pone más contento las formas. Superó mis expectativas”, contó. “El plantel estaba convencido que se le iba a dar el campeonato, pero sin abandonar las formas”, indicó.

Por otro lado, Neculpan aseguró que “cuando se formó el grupo imaginábamos que podríamos salir campeón. La humildad y predisposición de todos los chicos fue importante”. En la misma línea, amplió: “El grupo fue la clave para lograr el campeonato. Los valores que tiene este plantel son para sacarse el sombrero. Vamos a estar eternamente agradecidos con ellos”.

Análisis de la final ante Defensa

“Haciendo un análisis, nosotros, en las tres finales, fuimos superiores en muchos momentos del partido”, opinó el entrenador en diálogo con este diario.

Sin embargo, el DT valoró el trabajo de Albarello en el Canalero. “Viendo de afuera y siendo neutro, me gustó mucho el juego de Defensa. Albarello lo planteó bien, por eso se hicieron finales entretenidas y disputadas”, destacó. Además, el entrenador de Rivadavia resaltó la labor de sus preparadores físicos y se mostró “sorprendido” por la buena respuesta de sus jugadores ante la seguidilla de partidos.

“Los dos preparadores físicos hicieron un trabajo muy bueno, no tuvimos problemas. En los últimos días trabajamos en nuestros errores porque no tuvimos lesiones”, señaló. “Nos sorprendió la respuesta de los jugadores, porque los más grandes, con la seguidilla de partidos, llegaron muy bien, no pensé que lo iban a hacer de esa manera. El esfuerzo y sacrificio que le metieron todos hace que esto sea más valorable”, comentó.

Luego de la dura derrota en la primera final, que lo dejó sin margen de error para lograr el título, Neculpan contó que laburó “la parte psicológica, pero los chicos lo sacaron adelante. Ellos eran consciente de lo que eran, pero siempre manteniendo los pies sobre la tierra”.

Por último, el entrenador del flamante campeón del Torneo Nocturno le dejó un mensaje a los hinchas y expresó: “A la gente le digo que siga apoyando a los chicos del club, que crean en ellos, jamás los van a abandonar. Es lo mejor que le puede pasar a la gente de Rivadavia”.