Juana Garayalde y el noveno título de Unnoba en la Liga Deportiva del Oeste

Juana Garayalde, futbolista y capitana de la Unnoba, habló con Democracia luego de obtener el Torneo Nocturno – “Carolina Biz” de la Liga Deportiva del Oeste, lo que significó el noveno título para el equipo universitario en el ámbito local.

La jugadora, oriunda de Irala, se refirió a las sensaciones de un nuevo campeonato con “Las Guerreras”, el lunes pasado, en la cancha de Jorge Newbery, tras vencer a Sarmiento, por 3 a 1, en la final.

“Estamos súper contentas y felices, hacía bastante que no jugábamos una final y era bastante deseado. Había mucha ansiedad”, manifestó. “Fue un partido bastante parejo porque ellas tuvieron ocasiones de gol y nosotras también. Las oportunidades que tuvimos, las supimos aprovechar y además pasó un poco lo que había dicho Diego (Carpinella, el DT), iba a ganar el que no tuviera errores o el que menos los tenga”, expresó.

“El balance del torneo fue muy bueno, siempre tratamos de crecer y de incorporar chicas nuevas, si es que se puede. Terminar de esa manera es muy positivo”, indicó. Además, Garayalde mencionó cuáles son los próximos objetivos para las campeonas y recordó sus inicios en el fútbol juninense, que comenzó en paralelo con el conjunto universitario.

“Hace 12 años que formó parte de la Unnoba, soy una de las primeras del plantel desde que se inició el fútbol femenino. Este es el noveno título mío y de la Unnoba. Cuando nosotras iniciamos, éramos muy poquitas y no llegábamos a ser ni un equipo de once, mucho menos que, 12 años después, íbamos a tener semejante equipo y ser uno de los más ganadores dentro de la liga local. En ese momento, si me lo preguntabas, era inimaginable, pero espero que sigamos por este camino”, aseguró.

“En abril, arranca la Copa Federal y vamos a competir, además del Torneo Apertura. Aún no sé nada sobre los Juegos Universitarios, que siempre participamos, y la etapa regional se realiza en esta altura del año. Estamos a la espera de la Copa Federal y del Apertura”, señaló.

Por último, la deportista de Irala destacó las cualidades del grupo y afirmó que afrontar varias competencias “ayuda a estar en un buen nivel”.

“Los resultados son por el compromiso y responsabilidad que tenemos cada una con el equipo. También, tiene mucho que ver el DT y preparador físico porque ellos, semana a semana, son los que nos alientan y nos motivan a entrenar. Hay una linda competencia interna. Tratamos de mejorar para que después se refleje en la cancha y en los torneos”, declaró.

“No somos un equipo que se queda, siempre buscamos estar en competencia y eso te ayuda mucho para estar en un buen nivel. Nunca bajamos, siempre competimos en dos o tres torneos diferentes con otra clase de equipos y ayuda muchísimo”, concluyó.