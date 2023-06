Disputaron la undécima fecha de los torneos "Apertura" 2023 de las divisiones formativas

Se disputó la undécima fecha de los campeonatos "Apertura" 2023 de divisiones inferiores de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste de Junín. Por los torneos denominados "Mario Andrés Meoni", quedaron libres los elencos del Club Jorge Newbery, siendo estos los resultados que se registraron el fin de semana en las distintas divisiones formativas:

En pre décima, River Plate venció como visitante a Villa Belgrano, 4 a 0; lo propio hizo en tal condición Deportivo Baigorrita, ante Ambos Mundos (1 a 0); BAP superó como local 2 a 0 a Defensa Argentina; Sarmiento goleó a domicilio por 10 a 0 a Origone F.C. de Agustín Roca; y empataron Academia Mascherano-Rivadavia de Junín (1 a 1) e Independiente y Mariano Moreno, 0 a 0.

Décima: Rivadavia de Lincoln superó como local 5 a 1 a La Favela; Ambos Mundos y Deportivo Baigorrita igualaron 1 a 1; River Plate derrotó 2 a 0 de visitante a Villa Belgrano; BAP 1 vs. Defensa Argentina 0; Origone F.C. 0 vs. Sarmiento 4; Academia Mascherano 0 vs. Rivadavia de Junín 0; e Independiente y Mariano Moreno igualaron 1 a 1.

En novena, River Plate le ganó 2 a 0 a Villa Belgrano; Deportivo Baigorrita superó 1 a 0 a Ambos Mundos; BAP dio cuenta de Defensa Argentina, 1 a 0; Sarmiento superó 6 a 0 a Origone F.C.; la Academia Javier Mascherano doblegó 4 a 0 a Rivadavia de Junín; y Mariano Moreno superó como huésped y por 2 a 1 a Independiente.

En octava, Villa Belgrano 0 vs. River Plate 2; Ambos Mundos 0 vs. Deportivo Baigorrita 4; BAP 1 vs. Defensa Argentina 2; Academia Mascherano 1 vs. Rivadavia de Junín 0; e Independiente 5 vs. Mariano Moreno 0.

En séptima, BAP dio cuenta de Defensa Argentina, por 4 a 1; Deportivo Baigorrita superó como visitante 2 a 0 a Ambos Mundos; empataron 1 a 1 Villa Belgrano y River Plate; Sarmiento goleó 5 a 0 a Origone F.C.; La Academia Mascherano hizo lo propio con Rivadavia de Junín (5 a 0) y Mariano Moreno doblegó 1 a 0 a domicilio a Independiente.

Sexta categoría: Academia Mascherano 5 vs. Rivadavia de Junín 1; Origone de Agustín Roca 0 vs. Sarmiento 1; Ambos Mundos 3 vs. Deportivo Baigorrita 2; Villa Belgrano 0 vs. River Plate 2; BAP 2 vs. Defensa Argentina 0; e Independiente 2 vs. Mariano Moreno 1.

En quinta categoría, Villa Belgrano le ganó por la mínima diferencia, 1 a 0, a River Plate; BAP derrotó 3 a 0 a Defensa Argentina; Academia Javier Mascherano dio cuenta de Rivadavia de Junín, por 3 a 1; Mariano Moreno goleó como huésped por 5 a 0 a Independiente, Rivadavia de Lincoln 5 vs. La Favela 0.

En cuarta, Rivadavia de Lincoln goleó como local 9 a 0 a La Favela; empataron sin goles Villa Belgrano y River Plate; Ambos Mundos superó 3 a 0 a Deportivo Baigorrita; como huésped, Defensa Argentina doblegó 4 a 2 a BAP; Independiente 3 vs. Mariano Moreno 0; Sarmiento derrotó a Origone de Agustín Roca por 5 a 0; y Rivadavia de Junín superó 1 a 0 a la Academia Javier Mascherano de Lincoln.

Los encuentros pendientes de la séptima jornada

Por otra parte, se disputaron los encuentros que habían quedado pendientes de la sépima fecha, en categorías "pares". Ambos Mundos venció 1 a 0 en sexta y 2 a 1 en cuarta división a Villa Belgrano y los villistas se impusieron 2 a 0 en décima y 6 a 0 en octava a los tricolores.

BAP superó en sexta y como local 2 a 1 a Jorge Newbery; mientras que los del Pueblo Nuevo se impusieron a los "ferroviarios" en décima (3 a 0) y en cuarta (2 a 1), empatando 1 a 1 en octava categoría.

Origone recibió a River Plate, venciendo los locales 1 a 0 en sexta y 2 a 0 en cuarta, mientras que los de "La Loba" se impusieron 2 a 0 en décima división.

Tres triunfos sumó la Academia Javier Mascherano de Lincoln ante La Favela de Junín. Fue 3 a 0 en décima; 6 a 0 en octava; y 3 a 2 en cuarta categoría.

Mariano Moreno y Defensa Argentina empataron en décima (0 a 0) y en cuarta (2 a 2); los morenistas triunfaron 4 a 0 en sexta y los defensistas ganaron 1 a 0 en octava categoría.

Por su parte, Sarmiento logró cuatro triunfos como visitante de Rivadavia de Junín. Fue 4 a 0 en décima; por 3 a 0 en octava; por 7 a 0 en sexta y por la mínima diferencia (1 a 0) en cuarta categoría.