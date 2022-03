Argentina cierra las Eliminatorias frente a Ecuador y ya empieza a soñar con el Mundial

El seleccionado argentino de fútbol afrontará hoy ante Ecuador en Guayaquil su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, con el objetivo de igualar el mejor registro invicto de su historia: 31 partidos.

El partido entre equipos clasificados para la máxima competencia de la FIFA se disputará este martes desde las 20.30 en simultáneo con los otros cuatro de la 18va. fecha, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Con aforo habilitado al 100%, el escenario será el estadio Municipal Banco Pichincha del club Barcelona, un reducto de buenos recuerdos para fútbol argentino porque fue el lugar de la consagración en la Copa América '93, durante la primera gestión de Alfio Basile.

Justamente allí, la "Scaloneta" tendrá la posibilidad de alcanzar una marca histórica establecida por la Selección del "Coco" en aquellos tiempos: 31 partidos sin perder, serie que comenzó a construir el 2 de julio de 2019 después de caer ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte por las semifinales de la Copa América.

En ese recorrido, la "Albiceleste" capitaneada por Lionel Messi obtuvo la Copa América Brasil 2021 y terminó con una sequía de 28 años, que se extendía desde la coronación en Guayaquil con el equipo que, entre otros, integraban Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri, Fernando Redondo, Diego Simeone y Gabriel Batistuta.

Argentina goleó a Venezuela (3-0) el pasado viernes en la despedida ante el público argentino antes del Mundial y quedó en el umbral del mayor invicto de su historia, lo que se manifiesta como un síntoma de su pletórica actualidad.

Sin embargo, la inolvidable noche en La Bombonera, dejó una sensación de angustia-preocupación por las manifestaciones posteriores de los dos máximos emblemas del seleccionado argentino actual.

Messi, capitán del equipo, sembró dudas sobre su futuro al asegurar que deberá "replantearse muchas cosas" después de Qatar 2022 y Ángel Di María -autor del célebre gol del Maracanazo 2021- deslizó su retiro del equipo nacional cuando escribió en Instagram que la victoria ante la "Vinotinto" seguramente haya sido su último partido con la celeste y blanca en el país.

El posible final de ciclo de los jugadores del Paris Saint Germain, ambos de 34 años, se instaló con fuerza en la agenda de la Selección en la recta final hacia Qatar, por lo que el DT Lionel Scaloni buscó disipar esas preocupaciones para no alterar el clima de absoluta armonía.

"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro. ¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", aconsejó el entrenador.

En la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, Scaloni tomará también el partido en Ecuador como un banco de pruebas para observar a jugadores de poca continuidad o escasa acción en el último tiempo. Por esa razón, podría haber modificaciones en todas las líneas del equipo en relación al partido con Venezuela.

El arquero Juan Musso; los defensores Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta; los mediocampistas Guido Rodríguez y Exequiel Palacios más los delanteros Julián Álvarez y Lucas Ocampos son evaluados para iniciar el juego en Guayaquil.

Después del cierre de las Eliminatorias, Argentina tiene solo un partido confirmado (vs. Italia en Londres, el 1 de junio), con posibilidad de sumar un segundo inmediatamente después y otros dos en la última ventana de septiembre.

Ecuador se prepara para una fiesta a estadio lleno este martes, después de asegurar su clasificación pese a la derrota con Paraguay en Asunción (1-3).

La "Tri", de la mano del argentino Gustavo Alfaro, jugará el Mundial por cuarta vez, tras dar el presente en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Probables formaciones:



Ecuador: Hernán Galíndez; Byron Castillo, Piero Hincapié, Robert Arboleda y Pelvis Estupiñán; Carlos Grueso y Moisés Caicedo; Alan Franco, Gonzalo Plata y Romario Ibarra; Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.



Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Exequiel Palacios o Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Joaquín Correa y Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Municipal Banco Pichincha (Guayaquil).

Hora de inicio: 20:30.

