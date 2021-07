Sarmiento quiere salir del mal momento y recibe a Platense en el Estadio Eva Perón

Sarmiento enfrentará esta tarde a Platense, desde las 16.30, en el Estadio Eva Perón, con la urgencia de salir de la mala racha de tres derrotas consecutivas en el inicio del segundo semestre y lograr sus primeros puntos en el Torneo de la Liga Profesional.

Así, y en el momento deportivo más difícil en lo que va de uno de los años más exitosos en la historia del club, los jugadores salieron ayer a dar la cara y, en conferencia de prensa, destacaron que "el grupo está bien", en la previa al encuentro de esta tarde por la tercera fecha del campeonato.

"El grupo está bien, estamos con confianza y tenemos un lindo partido para demostrar", aseguró el volante central Federico Vismara. Al momento de analizar la realidad del equipo juninense, el experimentado mediocampista admitió que a Sarmiento le vienen convirtiendo con relativa facilidad, por lo que señaló que el objetivo frente al Calamar de Vicente López será "achicar el margen de error" y recuperar la solidez defensiva del semestre pasado.

"Los rivales juegan y es evidente que nos llegan dos veces y nos convierten, cosa que antes no pasaba. Tendremos que achicar el margen de error", resaltó Vismara, quien además procuró restar importancia a distintos comentarios que han circulado en los últimos días en las redes sociales, vinculadas al presente adverso del equipo.

"A esta altura, no me dejo llevar por las redes, creo en el trabajo. El fútbol es hoy y tenemos un lindo partido para recuperarnos. No hay que mirar para atrás, sino para adelante. Nos costó mucho llegar hasta aquí y vamos a dejar todo para salir de esta situación", aseguró.

Por su parte, el delantero Jonatan Torres coincidió con Vismara que, a nivel grupal, Sarmiento "está bien", a la vez que intenta mantener la calma por la sequía de goles en el campeonato en curso. "El grupo está fuerte, más allá de que sabemos que no se están dando los resultados y cuesta. Quiero convertir, pero más me importa que gane el equipo. Los resultados van a llegar, porque estamos trabajando para eso", confió.

Asimismo, descartó que las versiones que hablaron de su posible transferencia a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en los días previos al comienzo del torneo, hayan afectado su rendimiento en la cancha. "Siempre tuve la cabeza en Sarmiento, le dije a mi representante que me mantuviera al margen, porque quería quedarme acá. Van recién dos fechas, hay que estar tranquilos, pero merecemos un buen resultado", insistió.

Finalmente, el volante izquierdo Gabriel Alanís ratificó que existe armonía en la convivencia en el plantel y lamentó el trámite del encuentro del domingo pasado frente a Patronato, en Paraná, que terminó con derrota por 2 a 0 para el Verde. "Estamos tranquilos por el grupo que formamos, hay mucha contención entre nosotros, venimos trabajando bien y los resultados van a llegar", afirmó.

Lista de concentrados

Arqueros: Manuel Vicentini y Facundo Ferrero.

Defensores: Matías Molina, Martín García, Nicolás Bazzana, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli, Lautaro Montoya y Facundo Castet.

Mediocampistas: Guido Mainero, Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo, Julián Chicco, Federico Bravo, Federico Paradela, Sergio Quiroga, Gabriel Alanís, Yair Arismendi.

Delanteros: Luciano Gondou, Jonatan Torres, Patricio Cucchi, Benjamín Borasi y Rodrigo Salinas.