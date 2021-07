La selección argentina deberá vencer a España para avanzar a cuartos de final

El seleccionado sub-23 de fútbol de la Argentina enfrenta hoy a España, un rival muy fuerte y con seis jugadores que fueron parte del equipo mayor semifinalista de la Eurocopa 2021, con la obligación de ganar para poder avanzar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos.

El partido del grupo "C", se jugará en el Saitama 2002 Stadium del Urawa Red Diamonds de la J-1 League japonesa a las 8 de Argentina (20 hora local) y por el mismo grupo juegan Australi-Egipto, en el Miyagi Stadium.

En la primer fecha, Argentina cayó 2-0 ante Australia e igualaron España-Egipto 0 a 0, y en la segunda jornada el equipo de Fernando Batista superó a los egipcios y los españoles a Australia (ambos 1-0), por lo tanto España es puntero con cuatro unidades, seguida por Australia (saldo + 1) y Argentina (-1) con tres y cierra Egipto con un punto.

Si Argentina le gana a España clasificará, dependerá si primera o segunda según el resultado de Australia, pero con otro marcador se quedará afuera porque tiene un saldo de goles de -1 y cualquiera sea el marcador de Australia-Egipto esos equipos tendrán un saldo mejor.

Argentina careció de juego asociado en el partido ante Australia, no tuvo llegada en bloque ante la defensa rival, y apostó a jugadas individuales, sobre todo de Ezequiel Barco.

Frente a Egipto el equipo tuvo mayor protagonismo aunque volvió a quedar claro que defensivamente ofrece ventajas aunque igual se ganó con un gol de Facundo Medina.

España, dirigido por Luis De la Fuente, cuenta con jugadores del seleccionado mayor que estuvieron en la Eurocopa, como el arquero Unai Simón, Danio Olmo, Mikel Oyarzabal (autor del gol ante Australia), Pedri, Marco Asencio y Oscar Mingueza y si aún no se clasificó es porque Egipto le empató sin goles en debut con un esquema demasiado conservador.

Los equipos formarían así:

Argentina: Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo o Francisco Ortega; Fausto Vera, Martín Payero, Pedro De la Vega, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco; y Adolfo Gaich. D.T.: Fernando Batista.

España: Unai Simón; Mingueza u Oscar Gil, Eric García, Pau Torres y Miranda; Zubimendi, y Pedri; Olmo, Soler y Oyarzabal; y Asensio. D.T.: Luis De la Fuente.