Sarmiento derrotó a Newell's y avanzó una ronda más en la Copa Argentina

En una de sus presentaciones más contundentes de lo que va de la temporada, Sarmiento superó ayer a Newell's Old Boys de Rosario por 1 a 0, en el Estadio Único de San Nicolás, por los 16avos de la Copa Argentina.

El encuentro fue dominado casi de principio a fin por los dirigidos por Mario Sciacqua, que lograron el triunfo con un gol de Benjamín Borasi, que había ingresado al promediar el primer tiempo, por la lesión de Gabriel Alanís.

En el arranque, Newell's intentó acercarse con un pelotazo de Franco Negri, que logró controlar Ignacio Scocco y remató de larga distancia, pero el balón pasó muy lejos del arco defendido por Manuel Vicentini.

Fue una muestra cabal de lo que sería el conjunto conducido por Germán "Mono" Burgos a lo largo de todo el compromiso: apenas arrebatos de sus hombres más peligrosos en ataque, pero sin encontrar en momento alguno el juego asociado con sus volantes.

Como si no bastara, La Lepra tampoco exhibía solidez defensiva, pese a que el DT propuso una última línea superpoblada de camisetas rojinegras. Sarmiento no tardaría en encontrar la fórmula para vulnerar la resistencia rosarina y, antes de los cinco minutos, una escalada por derecha de Yair Arismendi terminó en un centro al punto del penal y un córner a favor de los juninenses.

Minutos después, en otra jugada por el carril diestro, a la salida de una pelota parada, Martín García envió un centro que no pudo controlar el central Braian Salvareschi, pero, en el rebote, el defensor Milton Leyendeker rechazó con el brazo, en una jugada que para todo Sarmiento fue penal, pero no para el árbitro Pablo Echavarría, que dejó seguir.

La infracción no sancionada pareció afectar al representativo de Junín, que bajó la intensidad y ello permitió que Newell's se volviera algo más intenso a la hora de marcar y atacar. A los 22, Jonathan Cristaldo tuvo una clara: recibió por derecha y encaró hacia el medio, eludió a García y a Federico Vismara y remató fuerte, pero su disparo fue controlado Vicentini.

A los 25, el guardameta del Verde voló sobre su palo izquierdo para rechazar un remate de tiro libro de Scocco, que tenía destino de ángulo, luego de que el propio capitán otorgara la chance al "rojinegro", tras atrapar el balón con sus manos fuera de los límites del área grande.

Fue la última insinuación de Newell's. A partir de allí, Sarmiento se adueñó de la responsabilidad del partido y fue llevando el curso del juego hacia su conveniencia. A los 36, Borasi, que había ingresado poco más de diez minutos antes, fue a buscar una pared que le devolvió Jonatan Torres, disputó la pelota con el zaguero Cristian Lema y, tras robársela en la puerta del área chica, definió sin titubear ante la salida del arquero Alan Aguerre, que descubrió su primer palo y falicitó las cosas al joven delantero oriundo de Rojas.

Para el complemento, el Verde salió a presionar desde el arranque y la tuvo en un nuevo tiro de esquina, que Salvareschi conectó sin precisión luego del envío de Lautaro Montoya. A los 10, Lema redondeó una tarde para el olvido al perder un nuevo mano a mano con Borasi y, tras derribarlo en el borde del área, se ganó la expulsión y marchó directamente hacia el vestuario.

Sarmiento era arrollador en su intención de presionar la salida y ganar metros en terreno adversario. No obstante, comenzó a bajar el ritmo superados los 17 de la segunda mitad. Pero Newell's ya no tenía resto. A los 24, en otro regalo en campo propio, otra vez la combinación Torres-Borasi casi termina en la segunda conquista, que hubiera liquidado el pleito.

Sin embargo, el arquero Aguerre le adivinó esta vez la intención a Borasi, le tapó el remate y el rojense tampoco pudo en el segundo intento, que terminó despejado por Lyendeker, casi sobre la línea del arco.

Llegaron los últimos diez y el Verde fue retrocediendo sobre su zona. La Lepra, por su parte, se quedaba con otro hombre menos, por la expulsión de Julián Fernández. Entonces, empezó a crecer la figura de Vismara, que se hizo cargo de la circulación del balón y del manejo de los tiempos del equipo de Sciacqua.

El DT envió a la cancha a Gho y Gondou, para refrescar a un combinado que tenía la llave para liquidar el encuentro pero no conseguía abrir por segunda vez el arco de Aguerre. La exigua diferencia en el tanteador fue la única excusa de los rosarinos para aferrarse a la ilusión del empate, que se esfumaba con cada avance sin profundidad.

Tras cinco minutos agregados, el árbitro pitó el final. Sarmiento consiguió un triunfo merecido y determinante para planificar la segunda mitad del año, en la que aspirará a afianzarse en la Liga Profesional. Además, tendrá garantizada la doble competencia: por la Copa Argentina jugará contra el ganador entre Temperley y Talleres de Remedios de Escalada, que se medirán mañana, en Caseros.