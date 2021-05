Vismara: "Tenemos que ser más contundentes"

El volante central de Sarmiento, Federico Vismara, se mostró conforme con el triunfo y la clasificación del equipo a los octavos de final de la Copa Argentina, luego del triunfo en San Nicolás frente a Newell's Old Boys, por 1 a 0, pero admitió que el equipo juninense debe "mejorar la efectividad" en ataque, de cara al próximo semestre.

"Estamos contentos por clasificar, hicimos un buen partido, convertimos el gol y pudimos manejar la pelota", expresó Vismara, luego del encuentro. "Podríamos haber ampliado la diferencia, pero no fuimos contundentes. Nos falta efectividad y es algo que tenemos que corregir para el semestre que viene", afirmó.

Con respecto al próximo rival en la Copa Argentina, que saldrá del ganador de la llave entre Talleres de Remedios de Escalada y Temperley, Vismara aclaró que no se puede dar al Verde de antemano por favorito. "El fútbol argentino es parejo y se puede perder con cualquiera. Lo importante es haber terminado ganando, ahora disfrutar unos días con la familia y prepararnos para lo que viene", cerró.