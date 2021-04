Con una incógnita en el mediocampo, Sarmiento entrena de cara al duelo con Patronato en Paraná

Sarmiento respira aires de tranquilidad en la Ciudad Deportiva, tras el triunfo del sábado pasado frente a Lanús y la amenaza de la Covid-19 ausente, al menos por el momento, luego de haber causado serios problemas al interior del plantel, hace algunas semanas.

Entre la inyección anímica de la victoria en el estadio Eva Perón y la disyuntiva entre mantener el once titular que venció al Granate o ensayar alguna variante, el DT Mario Sciacqua, prepara al equipo para el partido del próximo partido, frente a Patronato de Paraná, en condición de visitante, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Será un encuentro especial para el conjunto juninense, ya que en el banco rival estará sentado Iván Delfino, exentrenador del Verde, que dejó la conducción del plantel a mitad del campeonato de Primera Nacional, en la víspera de las últimas Fiestas.

Otro factor extrafutbolístico que tienen en cuenta en el equipo de Junín es el pronóstico de humedad en Paraná, que sumado al horario programado del partido -las 13.30-, anticipan condiciones agobiantes, que podrían jugar su propio papel en el guion del partido.

No obstante, las dudas para el cuerpo técnico también aparecen en el plano futbolístico, en el que Sciacqua deberá resolver si se apega a la máxima "equipo que gana no se toca" o si, por el contrario, modifica el esquema o alguno de sus intérpretes para encarar el compromiso.

¿Quién sale?

Buena parte de las incógnitas en torno a la formación del equipo para el fin de semana pasan por si estará disponible para regresar el volante cordobés Federico Bravo, que se perdió las últimas dos fechas por lesión y por el momento sigue trabajando diferenciado.

En caso de estar apto para jugar ante Patronato, el DT Sciacqua deberá resolver si le devuelve la titularidad para retornar al esquema de un mediocampo central de contención, junto con Vismara, o si ratifica al entrerriano Claudio Pombo, de buena actuación frente a Lanús y de características más ofensivas que Bravo.

El resto del equipo, salvo algún imprevisto, comienza a salir de memoria: Manuel Vicentini en el arco; la defensa con Martín García, Braian Salvareschi, Marcelo Herrera y Facundo Castet; el mediocampo con Federico Vismara, Bravo o Pombo, más Graciani y Alanís por las bandas; Sergio Quiroga de mediapunta; y Jonatan Torres como delantero central.

El cruce entre Sarmiento y Patronato enfrentará a los dos equipos que ocupan las últimas posiciones de la Zona B del torneo de Primera División, aunque el conjunto de Paraná no podrá salir del fondo del escalafón aun si derrota al equipo de Junín, ya que el Verde tiene 10 puntos, mientras que los dirigidos por Iván Delfino suman 6.

El plantel viajará el próximo viernes, después del almuerzo, rumbo a suelo entrerriano, a la espera del partido.

Las dudas

Federico Bravo

El volante central fue pieza clave en el equipo hasta su lesión, en el partido frente a Atlético Tucumán, por la octava fecha. Por el momento, sigue trabajando diferenciado y podría no llegar a tiempo para el partido en Paraná.





Claudio Pombo

El mediocampista entrerriano venía relegado en la consideración del DT Mario Sciacqua, pero cumplió un buen papel el sábado pasado ante Lanús y podría volver a ser titular frente a Patronato.