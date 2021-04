Manuel Vicentini: "Necesitábamos cambiar la imagen que habíamos dejado con Huracán"

El arquero y capitán de Sarmiento, Manuel Vicentini, coincidió con el resto de sus compañeros en que el triunfo frente a Lanús, el sábado pasado en el estadio Eva Perón, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, fue "uno de los mejores partidos" del equipo juninense, en lo que va de su camino por la Primera División.

En diálogo con Democracia, el experimentado guardameta analizó el momento actual del Verde, teñido de irregularidad en la mayor parte del campeonato, pero que lo encuentra con un presente alentador, de cara a los últimos tres compromisos que restan en el fixture.

"Sin dudas fue uno de los mejores partidos que hicimos, junto con el de Defensa y Justicia y, posiblemente, Boca, por la intensidad que mostramos en todas las líneas y, por supuesto, por el resultado. Creo que lo más importante es que nunca nos vimos sobrepasados por un rival que tiene mucha jerarquía", expresó Vicentini, quien no pasó por alto el hecho que lo mejor de Sarmiento en lo que va del campeonato se dejó ver frente a rivales que sobresalen por la posesión y el juego ofensivo.

"Durante los 90 minutos estuvimos muy bien cerrados y concentrados en la marca y, cuando eso sucede, somos un equipo muy complicado para cualquiera. Es cierto que, repasando todos los partidos, nos encontramos con que nuestras mejores actuaciones fueron contra estos rivales de jerarquía y buen dominio del balón. Creo que se debe a la mentalidad que tuvimos para mantener el orden y sabemos que, cuando se da la oportunidad, tenemos poderío ofensivo", aseguró.

A la hora de buscar una explicación de por qué Sarmiento se vio más cómodo en el campo cuando los rivales fueron Defensa y Justicia y Lanús, mientras que sufrió contra adversarios como Atlético Tucumán o Platense, Vicentini admitió que, en el momento actual, el conjunto dirigido por Mario Sciacqua parece adaptarse mejor cuando no le corresponde la obligación de asumir el protagonismo de las acciones.

"Quizás, contra equipos que en los papeles podrían ser más accesibles, hay que asumir el protagonismo e ir a buscar desde el minuto uno el resultado y no siempre es fácil", señaló. E insistió: "Lo hablamos como grupo, de la necesidad de mantener el nivel de intensidad que mostramos el sábado pasado en los tres partidos que restan del campeonato".

El arco en cero

El encuentro ante Lanús también fue especial para Vicentini, porque fue la primera vez que logró completar 90 minutos sin recibir goles, en lo que va de su carrera en la máxima división.

"Sí, fue importante, más que nada porque el equipo pudo sumar de a tres y, si eso ocurrió porque el arco quedó en cero, seguramente da mucha más confianza. En lo personal, no sé si fue mi mejor partido, pero es positivo no haber recibido goles", reflexionó.

Asimismo, el arquero santafesino consideró que, más que por el resultado en sí, el compromiso ante Lanús era fundamental para cambiar la cara que Sarmiento había mostrado en la anterior jornada, frente a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

"Está a la vista que somos un equipo que no se puede relajar ni un segundo en Primera División, porque lo pagamos caro. Y creo que se vio contra Lanús, el partido se vivió como una final y necesitábamos cambiar la imagen que habíamos dejado con Huracán. Lo hablamos y coincidimos en la necesidad de mostrar otra cara y en todas las líneas fue un partido óptimo", resaltó.

Finalmente, y pese a que Sarmiento transita todavía por el "período de adaptación" a la Liga Profesional, Vicentini dejó en claro que no hay margen para comenzar a pensar por anticipado en el próximo semestre, con la expectativa de iniciar el próximo torneo con otras pretensiones.

"Es muy pronto pensar y sería hasta un error pensar en el semestre que viene, cuando quedan nueve puntos en juego, y, podríamos decir que ni siquiera nueve, sino tres, porque lo más importante es el sábado que viene contra Patronato. En Primera División no se puede andar de otra manera, quedan nueve puntos en juego y tenemos que mantener la concentración y la intensidad del último partido", concluyó.