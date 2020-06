Cuánto afecta al futbolista el aislamiento por la pandemia: la palabra de los especialistas

El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia del coronavirus puede generar alteraciones psicológicas. La incertidumbre, la ansiedad y los miedos se presentan como los principales fantasmas.

Los jugadores de fútbol, como el resto de los ciudadanos, se han metido en sus casas y siguen cumpliendo con la cuarentena. ¿Hasta cuándo? Aún no se sabe. Lo que sí es cierto es que para muchos futbolistas la situación comienza a complicarse, principalmente, desde el aspecto psicológico.

Ante esta realidad, Democracia recogió la opinión de Agustín Lavagnino, Rolando Funes y Pablo Puccio; tres profesionales que desde la psicología hacen su aporte al bienestar de los deportistas.

"En algunas situaciones los deportistas piensan que se les está por truncar lo que anhelaron durante toda su vida".

"Potenciar las cualidades"

Agustín Lavagnino (40) es psicólogo deportivo y trabaja desde hace seis años con el plantel de Reserva del Club Sarmiento. A modo explicativo, contó: "La psicología deportiva se desprende de la psicología, el ámbito de aplicación es el deporte y ahí podemos separar el deporte de alto rendimiento del deporte recreativo o de esparcimiento".

Prosiguió: "El psicólogo trabaja con los factores cognitivos, emocionales, que aparecen en el deporte. Por ejemplo la concentración, la atención, la autoestima, la motivación , la confianza, los miedos. La psicología del deporte también trabaja con cuestiones como los miedos a las lesiones, al retiro, a los conflictos grupales, etc."

"En el alto rendimiento lo que hacemos es tratar de potenciar las cualidades del deportista, tratamos de prevenir los problemas emocionales y, en definitiva, el fin es cuidar la salud", completó.

"Venimos atravesando una situación de incertidumbre y es lógico sentir ansiedad".

En cuanto a su tarea actual, Lavagnino explicó que "hoy los principales factores con los que trabajamos son la angustia, la ansiedad, los miedos, las fobias, la depresión". "Fuera del deporte, debo decir que las consultas en este tiempo han crecido. La ansiedad y la depresión son cuestiones que han aumentado en los últimos tiempos en nuestro país. De ahí deriva el aumento en el consumo de ansiolíticos", agregó.

Por último, apuntó: "Hoy el deportista está ansioso por volver, algunos entienden que se están jugando la carrera, que está en juego el proyecto de vida de cada uno. En algunas situaciones los deportistas piensan que se les está por truncar lo que anhelaron durante toda su vida. Suena duro pero es así y así lo sienten".

En la consulta realizada por Democracia, Lavagnino también se refirió a la situación de aquellos futbolistas que están cerca del retiro y que la pandemia los ubica en una situación difícil. Al respecto, dijo: "El parate genera un malestar en el futbolista que está cerca de su retiro y también en el pibe que estaba peleando por un lugar. En cualquiera de los casos, lo que nosotros planteamos es la necesidad de crear nuevos proyectos".

"Esto no estaba preparado, no estaba previsto, y toma al jugador por sorpresa. El jugador estaba seguro, venía trabajando bien y ahora cambió todo. Ahora está consigo mismo, pasó a depender las 24 horas de sí mismo. Y eso genera nuevas sensaciones. Entonces, nuestro trabajo pasa por generar nuevos objetivos", apuntó.

"La incertidumbre afecta a todas las personas"

El licenciado en Psicología Deportiva, Rolando Funes, de 53 años, también colabora con el cuerpo médico de Sarmiento y en la actualidad atiende a varios jugadores del plantel profesional.

Sobre el estado de ánimo de los deportistas, en diálogo con Democracia remarcó: "Para un deportista de alto rendimiento, que vive del deporte, de los resultados, esta situación irrumpe y afecta de una manera directa. Lo mismo ocurre con un adolescente que juegue de manera amateur en un club de barrio. Pero quizás la psicología en un deportista de alto rendimiento está mucho más desarrollada y, por ende, tiene más herramientas para afrontar la situación".

"La incertidumbre afecta a todas las personas, eso está claro, la cuestión en el futbolista profesional ahora pasa por tener que evaluar nuevamente sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Y eso puede generar un trastorno. Pero desde la psicología deportiva se puede ayudar", finalizó.

En su exposición, Funes también se refirió al peso que representa este parate en los futbolistas de mayor rodaje. Al respecto, apuntó: "Lo que uno propone como punto de partida es aceptar este aislamiento social, preventivo y obligatorio como algo que trasciende al deporte en sí mismo. Y ante esto uno tiene que aprender a generar herramientas para sobrellevar la situación".

"Venimos atravesando una situación de incertidumbre y es lógico sentir ansiedad. Y en el futbolista profesional esto se siente mucho más porque se relaciona directo con su trabajo, con su presente y su futuro. Es complicado, cuesta conciliar el sueño, pero siempre hay una manera de afrontar la situación. Es un desafío diario", completó.

"Hoy lo que el futbolista más siente es la falta de contención grupal".

"El futbolista siente la falta de contención grupal"

Pablo Puccio tiene 59 años, es psicólogo social y coach; y también trabajó durante muchos años con los deportistas del Club Sarmiento. Sobre el momento que se vive, comentó: "Hoy lo que el futbolista más siente es la falta de contención grupal".

Amplió: "En las videoconferencias trabajamos el tema de la ansiedad, de los miedos, las presiones que surgen en este contexto de aislamiento y lógicamente la falta de competencia".

Siempre en la búsqueda por mejorar la realidad, Puccio apuntó: "Una de las cuestiones más graves que tiene el aislamiento es la incertidumbre. Y es grave porque la incertidumbre genera miedo. Hoy no sabemos cuándo va a terminar todo y eso genera malestar".

Agregó: "Lo que en más tenemos que trabajar hoy es establecer nuevas metas y a corto plazo. Siempre mirando adelante. No tiene mucho sentido ponerse a pensar las cosas que no se pudieron hacer por culpa de la cuarentena. Tenemos que pensar desde aquí en adelante".

"El desafío es que el deportista elabore estos nuevos objetivos y que luego se ensamblen con los desafíos grupales. Trabajamos en los proyectos individuales y después en lo colectivo", remarcó.

Por último, sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia, Puccio describió: "El vínculo es la principal excusa que tenemos para relacionarnos. Yo creo esta pandemia ha generado revalorizar estos vínculos. Como siempre se dice, uno valora lo que no tiene y hoy hemos perdido la relación con nuestros afectos, con la rutina y con el trabajo".

Finalizó: "También creo que el aislamiento nos lleva a un proceso de autoreflexión. Esto me parece central porque estamos trabajando con nuestro mundo interior. En ese mundo interior tenemos que dejar los pensamientos negativos de lado y reformular nuevos desafíos".