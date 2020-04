El PSG compraría el pase de Mauro Icardi para luego venderlo a la Juventus

El delantero argentino Mauro Icardi, actualmente a préstamo en el Paris Saint Germain (PSG), sería comprado por el club francés al Inter para luego venderlo a la Juventus, en una triangulación que salió a la luz hoy en medios deportivos italianos.

En ese sentido, el PSG está dispuesto a pagar la opción de compra valuada en 70 millones de euros pero no se quedará con Icardi, sino que lo venderá a la "Juve", según publicó hoy el diario Tuttosport.

La Juventus hace tiempo que desea contar con Icardi y su posible arribo cobra fuerza luego de que se supiera la intención del club turinés de desprenderse del astro portugués Cristiano Ronaldo, para bajar los gastos en una economía afectada por el receso de la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus.

En tanto, el Inter no desea tener nuevamente a Icardi en su plantel, luego de su traumática salida del club, enemistado con algunos jugadores, gran parte de la comisión directiva y especialmente con los hinchas.

"No creo que sea posible un retorno de Icardi, en estos momentos en el club estamos hablando de otros temas", declaró días atrás el argentino Javier Zanetti, director deportivo del Inter.