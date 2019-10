Gimnasia goleó a Newell´s y le hizo un regalo a Diego

Gimnasia y Esgrima le hizo un regalo muy particular a su entrenador, Diego Maradona, quien hoy cumple 59 años, al golear en Rosario a Newell's Old Boys, de gran campaña en esta Superliga, por 4 a 0.

Los goles visitantes fueron convertidos por el defensor local Santiago Gentiletti, en contra, en el final del primer tiempo, y por el ex Sarmiento, Maximiliano Caire, Horacio Tijanovich y Matías García, todos en los primeros 11 minutos del complemento.

A los 39´ del primer tiempo, Nicolás Contín recibió el balón en el borde del área y pateó de derecha, la pelota rebotó en Gentiletti y entró junto al poste izquierdo del arquero Alan Aguerre, a quien descolocó.

El complemento ya fue otro partido, pero literalmente, porque en apenas 11 minutos Gimnasia exhibió una contundencia infrecuente y marcó otros tres goles con los que logró una goleada impensada y con pocos antecedentes.

Los tantos fueron anotados en la segunda etapa en el “Coloso Marcelo Bielsa” por “Maxi” Caire, Matías García y Horacio Tijanovich.Los restantes 35 minutos del partido fueron prescindibles, entre un Gimnasia que se defendió con orden y un Newell´s que no tuvo respuestas luego de la ráfaga goleadora visitante del comienzo del complemento.

Así, después de la fiesta por la vuelta de Diego al Parque Independencia, Gimnasia logró una goleada histórica en un partido "de seis puntos" por el promedio y Newell´s perdió, además, la chance de llegar a la punta de la tabla de posiciones. Y el que vivió la tarde perfecta fue Maradona.