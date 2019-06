“Tenemos que hacer el balance cuando termine la Copa y no durante”, dijo

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, solicitó que se haga un balance del equipo “cuando termine la Copa y no durante” luego del pase a los cuartos de final de la Copa América con el triunfo ante Qatar, por 2-0

“Soy el primero en aceptar las críticas, pero los jugadores salen a jugar una “guerra” y tiene que ser diferente; con la presión que salen a jugar es complicado. Me gustaría que el mensaje sea diferente. Tenemos que hacer el balance cuando termine la Copa y no durante”, señaló Scaloni en la conferencia de prensa.

“Si estos jugadores salen tranquilos, no se olvidan de jugar al fútbol o marcan diferencia. El tema pasa cuando se habla tanto, porque te afecta, trabajamos mucho en eso y en el segundo tiempo lo logramos”, añadió el ex Lazio de Italia.

Scaloni indicó que la Argentina tuvo “un segundo tiempo bastante completo” frente a Qatar y felicitó a sus dirigidos por la presión en ataque.

“Fuimos a buscar el rival y fue lo mejor que hizo el equipo. Cuando todos se comprometen, se puede jugar de muchas maneras. Todos presionaron y cuando hay compromiso se pueden hacer diferentes cosas; estamos ilusionados”, expresó Scaloni.

El ex defensor de Newell’s y Estudiantes La Plata remarcó el mal estado de la cancha tal como hizo en el debut ante Colombia: “No se puede jugar así”, puntualizó.

Scaloni también valoró los desempeños de Juan Foyth y Marcos Acuña: “En Foyth confiamos un montón, y en un momento había que tirarlo a la cancha. Estamos convencidos de que la decisión fue justa porque necesitamos verlo, aunque sea en la Copa América. Y Acuña es un jugador importante; el equipo dio un paso adelante con su ingreso”.