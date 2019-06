Colombia venció a Paraguay por 1 a 0 y se quedó con el primer lugar en el Grupo B

El seleccionado de fútbol de Colombia superó ayer por 1-0 a su par de Paraguay, en el marco de la tercera y última fecha y se adjudicó la zona B de la Copa América Brasil 2019.

El representativo colombiano, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, mostró paso sin fallas en esta etapa clasificatoria del evento continental, ya que cosechó 9 puntos, producto de tres triunfos seguidos.

En el estadio Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador, el equipo ganador encarriló la victoria a partir de una conquista del mediocampista Gustavo Cuellar, a los 31 minutos de la primera etapa.

Colombia había superado, anteriormente, a la Argentina (2-0) y Qatar (1-0)

Por su lado, Paraguay finalizó tercero en el grupo, con apenas 2 unidades conquistadas, producto de sendos empates ante Qatar (2-2) y Argentina (1-1), aunque su clasificación a cuartos de final está complicada.

El equipo dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo necesita que hoy empaten los seleccionados de Japón y Ecuador, por la zona C, para meterse como uno de los mejores terceros del certamen.

Aun con elementos alternativos en sus filas, el combinado colombiano manejó los hilos del partido. Luego de que el combinado guaraní asumiera la iniciativa en el cuarto de hora inaugural, el equipo del DT Queiroz sacó provecho de la banda izquierda, por donde circuló el tándem Borja-Luis Díaz, para generar riesgo.

Porque Paraguay se diluyó casi por completo después de ese remate inicial de Derlis González que contuvo el arquero Álvaro Montero (ex San Lorenzo), cuando se cumplían solamente 2 minutos.

De a poco, el equipo colombiano asumió las riendas. Y como consecuencia de ese mejor accionar, el conjunto ‘cafetero’ sacó ventaja, con una pelota que roba Falcao en mitad de cancha, una habilitación precisa por derecha para el marcador de punta Arias y la descarga del defensor del Atlético de Madrid encontró a Cuellar, quien sacó un remate desde ángulo sesgado que pasó por entre las piernas del guardavallas Junior Fernández, para decretar la apertura de la pizarra.

En el segundo tiempo, a pesar de la obligación de mejorar el resultado, Paraguay no tuvo ideas ni claridad como para lanzarse al empate. Por el contrario, la Selección de Colombia, con el ingreso de James Rodríguez y en sintonía con Edwin Cardona (de buen desempeño), continuó dominando la zona central y buscando el segundo.

En una acción rápida, sobre los 24 minutos, Luis Díaz mandó la pelota al fondo de la red, después de una precisa cesión de Cardona. Sin embargo, el árbitro peruano Carrillo, con colaboración del VAR, anuló la maniobra, por supuesta mano del mediocampista del Junior de Barranquilla.

Colombia ganó, sacó 9 puntos sobre 9 posibles y se encarama como uno de los favoritos a disputar la final de la Copa. El rival de cuartos todavía no está claro y será el segundo de la zona C, que se definirá hoy.