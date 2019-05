Argentina inició la preparación

El seleccionado argentino inició ayer la preparación para la Copa América de Brasil con 11 futbolistas y la presencia del director de selecciones nacionales, César Luis Menotti.

En el predio de la AFA en Ezeiza, y a puertas cerradas para la prensa, el plantel conducido por Lionel Scaloni se entrenó por primera vez de cara al debut en el torneo, que será el 15 de junio ante Colombia en Salvador de Bahía.

En la primera práctica se presentaron 11 de los 23 convocados y la novedad pasó por la primera vez de Menotti en un entrenamiento del seleccionado, desde que asumió el cargo de director de selecciones nacionales en enero de este año.

En las fotos publicadas en las cuentas oficiales del seleccionado argentino en Twitter e Instagram, el ex DT campeón del mundo en 1978 se saluda con el delantero Sergio "Kun" Agüero, de gran temporada en Manchester City.

A su vez, se refleja la incorporación de Pablo Aimar, entrenador del seleccionado Sub 17, como integrante del cuerpo técnico que también integran Walter Samuel y Roberto Ayala.

Hoy, el encuentro entre Menotti y Messi

Pero hoy será un verdadero "supermartes" en Ezeiza, ya que habrá una "Me Me" que no será justamente una figura de Internet, sino la primera vez que se encontrarán Menotti y Messi, que no se conocen personalmente y es algo que el "Flaco" anunció la semana pasada que estaba esperando que sucediera.

Casi medio siglo de vida los separa (Menotti tiene 80 años y Messi 31), pero si algo claramente los une es el especial respeto y amor que sienten ambos por la pelota, el juego y el fútbol mejor elaborado.

Será un placer, algo digno de ver, registrar durante los 15 minutos del entrenamiento abierto a la prensa de hoy en horario matutino ese encuentro entre César y Lionel, entre Messi y Menotti, que después de 37 años volvió al seleccionado argentino en la única función que le faltaba ocupar, la de director de selecciones nacionales, desde los sub 13 hasta los mayores.

El seleccionado argentino fue un antes y un después desde que el "Flaco" tomó las riendas de la dirección técnica en octubre de 1974, después del fatídico Mundial de Alemania, y ahora volvió para recuperar aquella identidad perdida. A la luz de este presente del fútbol nacional, será una tarea ímproba. Y larga. Habrá que ver entonces si a Menotti le dan los tiempos.

Los nombres del plantel

Mientras tanto, en su primer día el técnico campeón del mundo con el seleccionado nacional vio como ayer se pusieron a las órdenes de Lionel Scaloni, al que también tendrá que evaluar en la Copa América de Brasil, el arquero Agustín Marchesín; los defensores Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Ramiro Funes Mori; los mediocampistas Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra, y el delantero Sergio Agüero.

El capitán Lionel Messi, como queda dicho, junto a Ángel Di María, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Germán Pezzella serán los que se sumarán hoy a los entrenamientos, que se extenderán solamente en horario matutino durante todos los días hasta el sábado, mientras que el domingo tendrán libre y el lunes 3 empezará la concentración en Ezeiza.

Ese día se incorporarán Juan Foyth, que este sábado estará participando con Tottenham Hotspur de la final de la Champions League ante Liverpool, en Madrid, más el arquero boquense Esteban Andrada, que el domingo disputará la final de la Copa de la Superliga frente a Tigre en Córdoba.

Serán los dos últimos para completar la lista de 23 convocados. El domingo 8 de junio partirán hacia Brasil, donde debutarán el sábado 15 frente a Colombia, en Salvador de Bahía.