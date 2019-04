"El equipo de Iván Delfino tiene actitud ganadora y eso se transmite a la gente"

Luciano Polo es uno de los ídolos indiscutibles de Sarmiento. Integró aquel equipo que en 1980 logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino. También en aquella plantilla estaba "El Bocha" Juan Bernardino Boianelli. Y con estos dos monstruos Democracia mantuvo una charla exclusiva, café de por medio, para recordar a un equipo campeón y para palpitar la final ante Arsenal.

Para el hincha del Verde que tuvo la posibilidad de estar en las dos definiciones, la de 1980 y la de ahora, se hace imposible no hacer algunas comparaciones. Al respecto, Polo comentó: "Son circunstancias y equipos distintos, en aquel entonces había un gran nivel de jugadores, siempre hablando desde lo futbolístico".

"Nunca hay que renunciar a jugar, porque jugando se ganan los partidos. Ese el único mensaje que puedo dar. Luciano Polo. Ex jugador y DT de Sarmiento

"A los jugadores les digo que tienen la posibilidad de quedar en la historia, de quedar en la gloria. Juan Boianelli. Ex jugador del Verde.

Añadió: "Creo que individualmente había jugadores que marcaban una diferencia con el resto. El caso de ´Palito´ Ortega, por ejemplo, que era un jugador que te generaba juego. Y después lo tenías a Espósito que venía a cumplir la función que hoy cumple Farré. Y arriba estaba el ´Toti´ Iglesias que tenía una contundencia tremenda, lo que hoy pasa un poco con Orsini o Miracco".

Continuando con el recuerdo de aquel equipo del 80, Polo completó: "Los jugadores que llegaron como refuerzos en aquel entonces vinieron a jugarse la última ponchada. Era un grupo que estaba entrenando en alguna parte de Buenos Aires, la mayoría estaba sin club y vinieron a Junín a hacer las cosas en serio. Por eso se dio lo que se dio. Estamos hablando de jugadores como Hernandorena, el ´Hueso´ Glaría, El ´Lobo´ Fisher, Perata, Britapaja, Salomone, unos jugadores tremendos".

Viajando en el tiempo la comparación se hace presente nuevamente en la charla. Sobre el equipo de Iván Delfino, Polo remarcó: "Hoy noto mucho fervor en la gente y creo que eso tiene que ver con lo que transmite este equipo. Yo siento que Sarmiento hoy transmite una actitud ganadora tremenda. Quizás cuando estaba Cólzera el equipo tenía un poco más de juego, el equipo tenía una pausa".



/LEÉ MÁS La cuenta regresiva está llegando a su fin para Sarmiento



Agregó: "También hoy veo que el equipo salta mucho las líneas, pero bueno, es un estilo que le ha dado buenos resultados y que lo ha depositado en una final. Sarmiento es un equipo durísimo. Y contra Arsenal creo que es un partido ganable. Arsenal tiene sus condiciones pero Sarmiento le puede ganar. Ya le ganó, pero esto es otra historia". Por último, el gran Luciano Polo aceptó dejarle un mensaje a los jugadores que mañana tendrán la posibilidad de conquistar el ascenso. Al respecto, dijo: "Nunca hay que renunciar a jugar porque jugando se ganan los partidos. Eso nos decían a notros y ese es el único mensaje que puedo dar. Después, lógicamente, no se tienen que desconcentrar y no tienen que hacer nada distinto a lo vienen haciendo. El equipo de Iván Delfino tiene actitud ganadora y eso se transmite a la gente".

"Le tengo mucha confianza al equipo"

"El Bocha" Juan Bernardino Boianelli es otro de los jugadores que ha quedado en la historia del club. Formó parte del plantel que en 1980 logró el ascenso y esa gloria le permite ser una palabra autorizada para hablar de fútbol.

Al igual que Polo, "El Bocha" se animó al juego de las comparaciones. Sobre las similitudes y diferencias, opinó: "En algún punto nosotros teníamos la ventaja de tenerlo al ´Toti´ (Iglesias) que tenía una eficacia tremenda. Él muchas veces se las arreglaba solo para generar peligro y hacer los goles. Vos le tirabas la pelota a Toti y adentro del área él te hacia un desastre, era frío y tenía una capacidad goleadora tremenda. Hoy los delanteros juegan de otra manera, son épocas distintas también".



Agregó: "Hoy el nivel de profesionalismo es muy grande. Nosotros en aquel entonces teníamos un grupo de jugadores del club que se pudo mantener y a ese grupo se le agregaron los refuerzos. En el caso de Espósito, por ejemplo, el tipo llegó y nos transmitió algunas cuestiones que nos sirvieron mucho a todos. Te doy un ejemplo, con Roberto (Espósito) hasta nos hemos peleado por la cantidad de abdominales que hacía uno y el otro; el profe nos decía que había que hacer 50 y si uno hacia 30 él se daba cuenta y te lo decía. A ese punto".

"Roberto (Espósito) era una cosa de locos, una vez me acuerdo que no nos salía un trabajo táctico, era un día temprano, de mucho frio, estábamos todos medio dormidos y Roberto se enojó y nos gritó, yo lo tomé como una buchoneada, me enojé y el técnico me sacó de la práctica. La verdad que yo me quedé re caliente, lo esperé y cuando nos enfrentamos el tipo me explicó como un caballero lo que para él era su trabajo. Y eso se transmitía", remarcó Boianelli.

Por último, sobre el Sarmiento de hoy, "El Bocha" le puso todas las fichas a la victoria y la consagración. Expresó: "Sarmiento es un equipo muy sólido, el trabajo de los centrales, Olivera y Landa, es muy bueno, le han dado una solidez muy importante. Castet ha evolucionado muchísimo y Yamil aporta muchísimo también, todos han sido claves".

Por último, remarcó: "Arsenal no me transmite la seguridad que me transmite Sarmiento. Le tengo mucha confianza al equipo. A los jugadores le digo que tienen la posibilidad de quedar en la historia, de quedar en la gloria. Les digo a los muchachos que no se pierdan esta posibilidad, que es la posibilidad de ser reconocidos por siempre".