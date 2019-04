Estudiantes de La Plata-Racing Club y Lanús-Vélez abren los octavos de final

Racing Club, vigente campeón de Superliga, visitará hoy a Estudiantes de La Plata en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de la Superliga, con la significativa ausencia de su lesionado emblema y capitán Lisandro López.

El compromiso se jugará en el estadio “Ciudad de La Plata” desde las 20, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Fernando Echenique.

El desquite será el sábado 4 de mayo en el “Cilindro de Avellaneda”, también a las 20 y ambos partidos sin público visitante.

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final ante el triunfador de Unión-Tigre.

Tras 20 dìas de inactividad, desde el empate 1 a 1 ante Defensa y Justicia en Avellaneda, debutará Racing en la Copa de la Superliga tras saltearse los 16vos. de final, por estar entre los seis primeros del torneos, ante Estudiantes.

Racing tratará de dejar atrás el festivo clima que trajo aparejado el reciente título y deberá concretarse en un nuevo objetivo, tal como lo dijo su entrenador Eduardo Coudet sin conformarse y yendo "por más".

El conjunto albiceleste buscará disimular la ausencia del símbolo del equipo, Lisandro "Licha " López, quien estará ausente por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, probablemente en los dos cotejos.

López es la pieza fundamental del equipo campeón, sólo faltó en el cotejo ante Patronato en Entre Rìos (3-0) en la campaña que derivó en el título, por su nivel de juego, el poder de gol -con 17 tantos fue el máximo anotador de la Superliga- y su ascendencia sobre el resto de los compañeros.

El delantero es irremplazable en Racing, ningún hombre puede igualarlo a la hora de aportarle atributos al equipo, y su sustituto está en duda ya que Jonatan Cristaldo se repone de un traumatismo en una rodilla y de no estar a punto podría debutar el colombiano Mateo Casierra, de 22 años, a préstamo de Groningen de Holanda y con pasado en Ajax.

A Estudiantes lo dirige Gabriel Milito, hermano del manager del equipo de Avelleneda Daniel Milito, que en la fase previa eliminó a Banfield, luego de caer en La Plata 0-1 y ganar de visita por 2 a 0.

Un Estudiantes que presenta un plantel con juveniles de gran futuro y buen presente, Facundo Mura y Matías Pellegrini, acompañados con gente experimentada como Enzo Kalinski, Gastón Fernández, Mariano Pavone y Rodrigo Braña, que esta jugando sus último partidos ante del retiro.

En Racing no jugará el marcador de punta chileno Eugenio Mena, que sufre una talalgia (dolor en el talón), ingresando por el Alexis Soto; mientras que en Estudiantes Nicolás Bazzana irá en reemplazo del suspendido Jonathan Schunke en la zaga y en la ofensiva la duda sería Mateo Retegui, más adecuado para presionar la salida del rival, o Gastón Fernández, otorgaría más volúmen de juego.

En la Superliga Racing le ganó a Estudiantes en el Cilindro por 1 a 0 con gol de Cvitanich.

Lanús recibe a Vélez Sarsfield

Lanús, que alterna buenas actuaciones con otras no tan convincentes, recibirá hoy a Vélez Sarsfield, que suele bajar su rendimiento fuera de Liniers, en uno de los dos partidos que le darán continuidad a los octavos de final de la Copa de la Superliga.

El encuentro se jugará a partir de las 17.45 en la cancha de Lanús, será arbitrado por Fernando Espinoza y lo televisará la señal Fox Sports Premium.

El "Granate" se instaló entre los 16 mejores del nuevo torneo tras haber dejado en el camino a Belgrano de Córdoba, mientras que Vélez ingresó directamente en octavos de final por haber finalizado entre los seis mejores de la Superliga, junto al campeón Racing Club, Defensa y Justicia, Boca Juniors, River Plate y Atlético Tucumán.

El partido revancha se jugará el lunes 6 de mayo a las 21.10 en el estadio José Amalfitani, de Vélez, ubicado en el barrio porteño de Liniers.

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, no confirmó el equipo porque está en duda el lateral José Luis Gómez, con una molestia en la rodilla derecha que motivó su salida antes del final del partido con Belgrano, y porque está en condiciones de reaparecer Tomás "Toto" Belmonte.

En el caso de que no pueda jugar Gómez su lugar lo ocupará Gabriel Carrasco, mientras que si Belmonte va de titular saldrá del equipo Pablo Martínez.

En Vélez, el DT Gabriel "Gringo" Heinze hará tres cambios en relación a su última presentación: Gastón Díaz por Luis Abram y Hernán De la Fuente por Joaquín Laso en la defensa, y en la ofensiva retornará Matías Vargas y saldrá el juvenil Thiago Almada.

El antecedente más reciente entre ambos fue en Liniers y Vélez se impuso por 4 a 0 con tres goles de Agustín Bouzat y uno de Rodrigo Salinas.

Probables formaciones

Así se alistarían los equipos en los dos encuentros de hoy:

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Enzo Kalinski, Nahuel Estévez e Iván Gómez; Manuel Castro, Mateo Retegui o Gastón Fernández y Matías Pellegrini. D.T.: Gabriel Milito.

Racing club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Guilermo Fernández y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo o Mateo Casierra y Darío Cvitanich. D.T.: Eduardo Coudet.

Lanús: Matías Ibáñez; José Luis Gómez o Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Tiago Pagnussat y Nicolás Pasquini; Guillermo Acosta, Facundo Quignón, Marcelino Moreno y Tomás Belmonte o Pablo Martínez; Lautaro Acosta y José Sand. D.T.: Luis Zubeldía.

Vélez: Lucas Hoyos; Gastón Díaz, Lautaro Gianetti, Hernán De la Fuente y Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas. D.T.: Gabriel Heinze.