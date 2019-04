Está todo listo, solo es cuestión de esperar. La cuenta regresiva está llegando a su fin. Mañana, desde las 15, Sarmiento y Arsenal se verán las caras en el partido desempate del Campeonato de la B Nacional donde el ganador ascenderá directamente a la Superliga. El encuentro se desarrollará desde las 15, en el estadio Florencio Sola, de Banfield; y será arbitrado por Néstor Pitana.

De cara a este choque trascendental, ayer el plantel del Verde se entró en el Estadio "Eva Perón" y en un breve ensayo de fútbol el director técnico Iván Delfino ratificó el mismo equipo que venció 3 a 1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn el pasado fin de semana. Es decir, los once de Sarmiento serían: Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

En una semana especial, donde el nerviosismo ha ido creciendo con el paso de las horas, Delfino probó en algunas prácticas a Sergio Quiroga por Villalba pero finalmente el "Checho" deberá esperar su momento en el banco de relevos. El resto de los futbolistas que quedarán concentrados serán confirmados en el entrenamiento de hoy.

Por el lado de Arsenal, el técnico Sergio Rondina también repetiría el equipo que en la fecha pasada le ganó de visitante por 1 a 0 a Defensores de Belgrano. La probable formación del conjunto del Viaducto sería con Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Aníbal Leguizamón y Emiliano Papa; Emiliano Méndez, Ramiro López, Gastón Álvarez Suárez y Lucas Necul; Leandro Garate y Ezequiel Cérica.

Cabe recordar que en caso de llegar a la igualdad al cabo de los 90 minutos del encuentro, habrá un tiempo suplementario de 30 y, de no surgir un ganador, el ascenso se definirá por penales.

El torneo reducido, la segunda otra chance

El equipo que resulte perdedor en el desempate entre Sarmiento y Arsenal tendrá una chance más en el torneo reducido, que se jugará entre los equipos que resultaron ubicados entre el segundo y noveno puesto de la tabla final de posiciones.

El tradicional reducido por el segundo ascenso a la Superliga lo jugarán: Sarmiento o Arsenal; Nueva Chicago, Almagro, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza y Brown de Adrogué.

Los cruces entre los clasificados al reducido serán los siguientes: Sarmiento o Arsenal vs. Brown de Adrogué; Nueva Chicago vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; Almagro vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza; y Platense vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

Según el reglamento, las instancias de cuartos de finales se disputarán a doble partido, local y visitante. En el segundo partido, será local el equipo mejor ubicado en la tabla final de posiciones 2018/2019.

Para la definición quedará habilitada la llamada "ventaja deportiva": si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, el equipo mejor ubicado en la tabla final pasará a la instancia siguiente.

Las semifinales se disputarán a doble partido, local y visitante, y local en el segundo encuentro será el equipo mejor ubicado en la tabla final.

También en semifinales, si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, el equipo mejor ubicado en la tabla pasará a la instancia siguiente.

La final se disputará a doble partido, local y visitante, y será local en el segundo encuentro el equipo mejor ubicado en la Tabla Final de Posiciones. En caso de empate al término del segundo partido, el segundo ascenso a la Primera División se definirá con la ejecución de tiros desde el punto penal.