Sarmiento fue más que Quilmes pero no pudo convertir y sumó un empate en el "Eva Perón"

A Sarmiento solo le faltó el gol. El conjunto que dirige Iván Delfino fue mucho más que Quilmes, pero no pudo convertir y por eso sumó un empate en el partido jugado anoche en el Estadio "Eva Perón" que cerró la fecha 20 del Campeonato de la B Nacional.

Con la igualdad, el conjunto de nuestra ciudad llegó a las 39 unidades, dos más que el escolta Nueva Chicago y quedará libre en la jornada que viene.

En el trámite de las acciones, Sarmiento arrancó mucho mejor que su rival. En esos primeros minutos de juego, el Verde fue creciendo en intensidad y en asociaciones. Tuvo orden, precisión, proyección y de a poco se fue acercando al arco defendido por Marcos Ledesma.

Con Leonardo Villalba y Nicolás Castro como estandartes de la creación, el equipo de Iván Delfino hizo todo bien. Tuvo orden, tuvo equilibrio, creó al menos cinco situaciones de gol claras, pero la pelota no quiso entrar.

Villalba la estrelló en el travesaño, Miracco y Orsini tuvieron una clara cada uno pero nada, cero. No hubo caso. No quiso entrar. Pese a tener un control total de las acciones, el Verde, increíblemente, no pudo encontrar el gol.

Antes de que finalicen los 45 minutos iniciales, Farré se tomó la zona de aductores y pidió el cambio. Entró el "Checho" Quiroga. La variante no alternó en absoluto la buena imagen que dejó el equipo. Así terminó la primera parte, con la sensación de que Sarmiento se mereció muchísimo más que el cero a cero.





La pelota no quiso entrar

En la segunda parte, Sarmiento mantuvo la supremacía. Quilmes nunca tuvo reacción aunque en el ambiente había un cierto miedo. Es que el viejo dicho futbolero dice que los goles que se erran en un arco se sufren en el propio.

Lo cierto es que el conjunto "Cervecero" sOlo se dedicó a defender, a frenar el partido, a utilizar todas las mañas posibles para que el tiempo pase lo más rápido posible. Es cierto que tuvo algunas asociaciones fugaces, donde Juan Imbert, el "10", estuvo siempre. Pero no mucho más que eso.

Con el correr de los minutos, el Verde fue perdiendo la paciencia. Delfino metió a Sebastian Penco y sacó a Castet; después salió Garnier lesionado y entró Garrido. Las variantes siempre fueron ofensivas porque la idea y el deseo era la victoria.

Más allá de un gran empuje, de mucho corazón y aliento, Sarmiento no pudo. La pelota no quiso entrar. No era la noche. Quizás intervino la ansiedad y también un poco la falta de puntería en los metros finales. Pero el resultado fue injusto y pese a la bronca el público despidió a los jugadores con un gran aplauso.

Con la igualdad, Sarmiento sigue en lo más alto, pero dejó pasar la chance de estirar ventajas sobre el escolta Nueva Chicago. En la fecha que viene, el Verde quedará libre y si el "Torito" de Mataderos gana se perderá el liderazgo. Por eso el fastidio. Pero eso es solo una hipótesis. Mientras tanto, el equipo de Delfino sigue puntero y es el único que manda en la B Nacional.