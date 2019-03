“Esto sigue dependiendo de nosotros”

Al término del partido, con la bronca por las posibilidades que dejó escapar el Verde, pero con la satisfacción de las más de doce jugadas claras de gol que generó el equipo, que sueña con regresar a la “A”, el técnico de Sarmiento, Iván Delfino, analizó desde la zona de vestuarios el resultado del partido. “Lamentablemente no pudimos sacar la ventaja que queríamos sacar antes de ir a la fecha libre”, afirmó el DT, y atribuyó la falta de eficacia a la hora de definir “a la ansiedad” propia del momento que atraviesa el conjunto juninense, que sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, a dos puntos del escolta Chicago.

“Tenemos que tener un poco menos de ansiedad a la hora de definir”, aseveró. “Se lamentan muchas cosas, pero tenemos que estar tranquilos y entender que esto sigue dependiendo exclusivamente de nosotros”, remarcó.

“Dejamos pasar posibilidades. Nos faltó tranquilidad a la hora de definir, pero bueno, hay que seguir apuntalando a los jugadores desde lo anímico, tenemos jugadores jóvenes”, afirmó. Y añadió que el miércoles de la semana próxima estarán disputando la Copa Argentina y “después encarar los últimos cuatro partidos de la mejor forma”.

Jugadores

Leonardo Villalba, por su parte, destacó el gran partido que hizo el equipo en la ofensiva, más allá del sinsabor que dejó la igualdad. En tanto, el arquero Manuel Vicentini expresó su malestar: “Jugar como jugamos y no poder concretar, vamos a dar pelea, sigue dependiendo de nosotros y eso es lo que nos deja tranquilos, fuimos ampliamente superiores, después bueno, ellos se llevan lo suyo y es aceptable, no hay nada que reprochar. Cada uno hace su partido, ellos pelean por lo suyo, nosotros peleamos por el campeonato, creamos doce o trece situaciones de gol”.