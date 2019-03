El “Cholo” Guiñazú anunció su retiro del profesionalismo

El volante central del club Talleres, de Córdoba, Pablo Horacio Guiñazú, anunció ayer su retiro como jugador de fútbol, en una conferencia de prensa que fue organizada por el propio club “albiazul” en su sede del Barrio Jardín, donde estuvo acompañado por una gran cantidad de socios y simpatizantes de la institución.

De esta manera Guiñazú cumplió su promesa de retirarse en el “Matador”, donde el próximo domingo jugará su último encuentro ante Colón, de Santa Fe.

“Esta fue la decisión más difícil de mi vida, porque lo único que sé hacer es jugar al fútbol”, confesó en su arranque el natural de General Cabrera, quien en agosto del año pasado cumplió 40 años.

“Hoy estoy aquí, parado frente a todos ustedes, frente a mis hijos, a mis compañeros, mis queridos amigos, con una alegría inmensa”, continuó Guiñazú, visiblemente emocionado. “Mi padre quería que siguiera jugando, pero los huesitos no dan para más. Algo me dijo que no forzara más, que sea natural, y entendí que es hasta acá”, admitió el “Gladiador de Las Pampas”.

“Se lo había adelantado a dos grandes compañeros que me dio la vida y hoy puedo llamar amigos, como son Mauricio Caranta (arquero del club, también de 40 años) y Javier Gandolfi (defensor de 38), cuando les dije que hasta aquí llegaba”, deslizó el “Cholo”.

“La de futbolista es una vida completamente distinta a la de cualquier ciudadano. Es que fui lastimando a mis hijos inconscientemente, pero me bancaron. Por eso ahora es el momento de empezar a ser padre, esposo, hijo, hermano y amigo”, reconoció el “Guerrero”, quien debutó en Newellś Old Boys de Rosario, en 1996.

“Hoy estoy aquí para decir un gracias enorme”, concluyó el futbolista cordobés, que a lo largo de su carrera vistió las camisetas del Perugia, de Italia; Saturn, de Rusia; Vasco Da Gama, de Brasil, (campeón carioca 2015); Independiente, club con el que ganó el Torneo Apertura 2002; Libertad, de Paraguay (campeón 2006) y el Internacional de Porto Alegre, Brasil, con el cual se consagró en cuatro oportunidades campeón Gaúcho, además de ganar la Copa Sudamericana (2008), la Suruga Bank (2009), la Copa Libertadores (2010) y la Recopa Sudamericana (2011).