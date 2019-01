Pelé le deseó una pronta mejoría a Diego Maradona

Edson Arantes do Nascimento, "Pelé", le deseo ayer una pronta recuperación a la ex estrella del fútbol mundial Diego Armando Maradona, quien se restablece de la operación de un sangrado estomacal.

"Diego, nunca me gusta escuchar que un miembro del club de camisas 10 no está bien, Espero que te sientas mejor pronto", dijo el ex crack de 78 años, campeón del Mundo con Brasil en Suecia '58, Chile '62 y México '70, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, consignó la agencia española de noticias EFE.

Pese a la conocida rivalidad entre ambos ex jugadores, Pelé expresó en diversas ocasiones su "admiración" por el jugador argentino, al que considera uno de los mejores de la historia del fútbol global.

Maradona fue sometido el pasado sábado a una intervención quirúrgica en la Clínica Olivos, al norte del Gran Buenos Aires, por un pequeño sangrado estomacal, fruto del bypass gástrico que se realizó en 2015.

El "Diez" recibió el alta médica ayer y tiene planificado retornar a México, para reasumir la dirección de Dorados de Sinaola, equipo que milita en el torneo de la Segunda División de fútbol del país azteca.