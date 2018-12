Boca, con varios suplentes, superó 1-0 a Independiente en Avellaneda

Boca, con un mix de habituales jugadores titulares y suplentes, superó anoche como visitante a Independiente por 1 a 0 con gol del colombiano Edwin Cardona a los 12 minutos del segundo tiempo, por la 14ta. fecha de la Superliga de fútbol.

El partido se jugó en el estadio Libertadores de América de Avellaneda y fue arbitrado por Darío Herrera, quien expulsó a Lisandro Magallán (16m.ST) por doble amonestación.

Los primeros 25 minutos de juego fueron todos del local, que dominó y generó varias situaciones claras de gol pero no las concretó. A los 9m. a Nicolás Domingo le quedó un rebote y su zurdazo dio en la parte externa de la red.

Fue un gran inicio de Independiente, con mucha intensidad y ocasiones de riesgo, con un muy activo y participativo Emmanuel Gigliotti, quien estuvo poco preciso para definir.

En ese marco volvió a llegar el local, a los 33m., cuando Esteban Andrada le tapó de gran manera un remate a Martín Benítez.

Boca no tuvo salida clara, porque Fernando Gago fue bien presionado por Benítez, y el visitante se vio superado por el conjunto de Avellaneda.

Recién a los 34m. se acercó Boca, con un remate suave y desviado de Mauro Zárate. Y sobre el final se dio la jugada polémica: Lisandro Magallán tocó dentro del área a Silvio Romero pero Herrera ignoró el penal.

Llegó el gol

En el segundo tiempo, Boca "pegó" de entrada cuando el ingresado Cardona remató con derecha y su disparo se metió abajo, contra el palo derecho de Martín Campaña, y logró la apertura del marcador.

A los 16m. Herrera expulsó por doble tarjeta amarilla -tras dos faltas leves- a Magallán, y tres minutos después anuló mal un gol a Maximiliano Meza por una inexistente carga contra Andrada.

Independiente fue por el empate y a los 29m. Fabricio Bustos cedió a Meza y el centro del ex Gimnasia fue cabeceado por Pablo Hernández apenas alto; y a los 39m. probó Gigliotti y su disparo fue desviado en la línea por Carlos Izquierdoz.

En una de las últimas jugadas, Sebastián Villa cedió a Mauro Zárate tras un rápido contraataque y la devolución del ex Vélez no fue certera.

El triunfo de Boca resultó inmerecido, pero supo aprovechar lo poco que generó, mientras que Independiente dominó durante la mayor parte y no aprovechó las situaciones que tuvo, que fueron bastantes.