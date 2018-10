Con el equipo confirmado, la delegación de Sarmiento partió anoche rumbo a Mendoza

El plantel profesional de Sarmiento cerró ayer la semana de entrenamientos en nuestra ciudad y con el equipo titular confirmado la delegación partió anoche rumbo a Mendoza. El equipo de Iván Delfino se enfrentará mañana ante Gimnasia y Esgrima de esa provincia en el partido correspondiente a la séptima fecha del Campeonato de la B Nacional. El choque arrancará a las 17, será arbitrado por Gerardo Méndez Cedro y televisado en directo a través de www.tycsportsplay.com.

En la práctica de ayer, realizada a la mañana en Ciudad Deportiva, el entrenador Delfino ratificó el once titular con el que había trabajado en gran parte de la semana. Buscando un mayor orden y una pronta recuperación del balón en la zona media, Daniel Garro ingresará por Gabriel Sanabria siendo esa la única variante en relación al equipo que en la fecha pasada le ganó a Platense por 3 a 1.

En definitiva, frente al "Lobo" mendocino, el Verde formará con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Garro; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

El resto de la delación que anoche partió rumbo a Mendoza, está integrada por el arquero Pablo Fernández; el defensor Ariel Kippes; los volantes Sergio Quiroga, Gabriel Sanabria y Nicolás Castro; y los delanteros Joaquín Vivani, Santiago Rosa y David Depetris.





El "Chaucha" Bianco no confirmó el equipo

El panorama es complicado para Gimnasia (Mza) por la gran cantidad de jugadores lesionados que tiene. Probando y probando, el director técnico José María "Chaucha" Bianco buscó pero aún no definió los once.

"Siempre hacemos lo mismo. Después de las prácticas vemos los videos y decidimos cuáles son los mejores jugadores para el partido", explicó Bianco en los micrófonos de Ovación 90, de Radio Nihuil.

"Tenemos un buen rendimiento. A los chicos que les ha tocado jugar, lo han hecho bien y han estado a la altura de las circunstancias, así que ojalá se sigan recuperando algunos de los que están afuera, para seguir enriqueciendo y teniendo la mayor cantidad de jugadores disponibles para armar el equipo", explicó el técnico mensana, que tendrá la dura misión de conseguir un triunfo en el Legrotaglie, ante un Verde que marcha invicto y es escolta del líder Nueva Chicago en la B Nacional.

Para ese partido, Bianco tiene la dura tarea de armar el equipo, ya que tiene varios lesionados y suspendidos en puestos clave. En la defensa, Stéfano Brundo fue suspendido ante Quilmes y su lugar será ocupado por uno de los Fernández (Julián o Gabriel).

En cuanto a las lesiones, la mala noticia fue el desgarro de Neri Espinosa y así se suma al ex Sarmiento, Gonzalo Bazán (también desgarrado) y Lucas Baldunciel. La buena noticia de la jornada es que Leandro Becerra fue dado de alta y está en condiciones de volver a jugar luego de la dura lesión que tuvo en su hombro.

En definitiva, el probable equipo sería: Marchiori; Lucas Fernández, J. o G. Fernández, Márquez y Aguirre; Velázquez, Cortizo, García y Bauzá; Cucchi y Matos.





Arrancó la séptima

El séptimo capítulo arrancó ayer con tres partidos: Arsenal superó 1 a 0 a Deportivo Morón; Ferro Carril Oeste sorprendió de visitante a Almagro y le ganó 2 a 1; mientras que Atlético Rafaela le ganó a Olimpo por 2 a 0.

Hoy, juegan, a las 12, Los Andes vs. Guillermo Brown (PM); a las 18: Agropecuario vs. Independiente Rivadavia; a las 20: Santamarina vs. Temperley; a las 20.05, con la televisación de TyC Sports, se medirán Villa Dálmine ante Quilmes; y también a las 20.05 juegan Platense vs. Brown de Adrogué.

Mañana domingo, a las 14.35, con la televisación de TyC Sports se medirán Defensores de Belgrano vs. Chacarita; y a las 17 jugarán Gimnasia de Jujuy vs. Mitre (SdE) y Gimnasia de Mendoza vs. Sarmiento.

Por último, la séptima fecha cerrará el lunes con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y también con la televisación TyC Sports. Tendrá fecha libre Instituto de Córdoba.