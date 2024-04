La suspensión del tren a Mendoza “tiene que ver con el recorte que está haciendo el Gobierno”

Como adelantó Democracia, el servicio del tren de pasajeros entre Mendoza, desde la ciudad de Palmira, y Buenos Aires no duró un año, ya que fue cancelado este jueves por Trenes Argentinos. Desde la empresa estatal informaron que el trayecto hasta Mendoza está interrumpido momentáneamente. Sin embargo, Walter Ríos, encargado de Larga Distancia del organismo ferroviario confirmó: "Lamento tener que dar la noticia, el tren no va a circular más hasta Mendoza".

De este modo se apagó muy pronto la euforia que se había producido en 2023 cuando después de 30 años el tren de pasajeros volvió a transitar las vías entre Buenos Aires y Mendoza con final del viaje en Palmira que por un breve tiempo recuperó su histórica actividad ferroviaria.

"El servicio entre Buenos Aires y Palmira se encuentra interrumpido momentáneamente por cuestiones operativas" dice, oficialmente, la página de Trenes Argentinos, aviso que fue colgado en la web este jueves. Sin embargo, Ríos puso en dudas que se trate de una suspensión "momentánea".

Ríos contó que "lamentablemente confirmo la noticia del final del viaje. El lunes pasado (1 de abril) ya presumíamos que sería así y no nos queríamos aventurar a decir algo que la empresa no había dicho". El funcionario de Trenes Argentinos explicó que "lo que están alegando desde el área de Infraestructura es que las vías por las que circula el tren no están aptas para que circule con pasajeros".

Ríos respondió entonces al interrogante de si hasta marzo las vías estaban en buenas condiciones: "Asombrosamente sí", dijo con relación al argumento de que no están aptas.

"Es evidente que esto tiene que ver con el recorte que está haciendo el gobierno nacional", amplió.

Vinculado con este concepto el entrevistado también opinó que es dificultoso que el tren que sale desde Retiro siga operativo en los próximos meses: "De hecho la venta únicamente la tenemos acreditada en todos los servicios de larga distancia sólo hasta el 28 de abril". Y afirmó: "El tren ya no llega más a Mendoza. Lo digo con una tristeza y un dolor terrible. En Palmira no tenemos casi personal. Hay dos nomás: un mecánico y un coordinador general, que se desplazarán a Justo Daract".

Finalmente, Ríos insistió: "Lamento tener que dar la noticia, el tren no va a circular más hasta Mendoza".

Qué dice Trenes Argentinos

En la página de Trenes Argentinos se habilitó este jueves la venta de pasajes del tren que sale de Retiro y que hasta el mes pasado llegaba a Mendoza. Con una cruz dentro de un círculo rojo se expresa: "El servicio entre Buenos Aires y Palmira se encuentra interrumpido momentáneamente por cuestiones operativas".

Seguidamente se detallan los 6 viajes previstos para este mes (3 de ida y 3 de vuelta) con salidas desde Retiro los días 12, 19 y 26 de abril, y desde Daract el 14, 21, y 28.

Las estaciones habilitadas desde Retiro son José C. Paz, Pilar, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O'Higgins, Junín, Alem, Videla, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, General Levalle y Vicuña Mackena.

El costo del pasaje entre Retiro y Palmira, hasta marzo, fue de $17.350 en primera; $20.785 en pullman y $62.420 en camarote. El tiempo estimado del viaje era de más de 28 horas.

Retiro - Junín / Justo Daract

La empresa Trenes Argentinos comunicó la habilitación de la venta de pasajes de larga distancia desde el 8 y hasta el 21 de abril para las formaciones que unen Retiro San Martín con las localidades de Junín y Justo Daract.

De esta manera, el tren diario, que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a las 0:50, se mantiene por ahora.

La confirmación del servicio se vio reflejado en la comercialización de los pasajes, ya que se está ofreciendo servicios para el mes en curso.

Así, los usuarios ya pueden adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la Web (con un 10 % de descuento). Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) viajarán sin cargo, obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía.

En cuanto a los precios, el servicio que conecta la terminal porteña con la ciudad de Junín tiene un costo entre cabeceras de 4.190 pesos en primera y 5.010 en pullman. Además, fueron habilitados los boletos para los servicios desde Retiro a Córdoba, Rosario y Tucumán (ramal Mitre); desde Once a Bragado y Pehuajó (ramal Sarmiento); desde Constitución a Mar del Plata, General Guido – Pinamar (ramal Roca).

Cabe recordar que continúa siendo obligatorio la confirmación del viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los pasajeros deberán ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón "confirmación de viaje". Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar.

Los servicios

Desde Retiro: a Junín y Justo Daract (ramal San Martín); Córdoba, Rosario y Tucumán (ramal Mitre), con paradas intermedias.

Desde Once: a Bragado y Pehuajó (ramal Sarmiento), con paradas intermedias.

Desde Constitución: a Mar del Plata, General Guido – Pinamar, y Bahía Blanca (ramal Roca), con paradas intermedias.

Además, hay servicios de las líneas metropolitanas (Roca, Mitre, San Martín y Sarmiento) que conectan localidades del interior como Cañuelas, Lobos, Mercedes, Chascomús, Capilla del Señor, Zárate y Dr. Cabred.

También existen viajes regionales dentro de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Salta.