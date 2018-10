Scocco no duda: “Prefiero que Boca pierda”

River está tranquilo ya que se metió en las semifinales de la Copa Libertadores, y anoche era el turno de Boca. A algunos hinchas millonarios les gustaría que haya Superclásico en la final, pero hay otros que prefieren que el Xeneize directamente pierda con Cruzeiro.

Este último es el caso de Ignacio Scocco, el delantero del Millonario, que dejó en claro su pensamiento. “Prefiero que Boca pierda. El fútbol es así. Cuando estuve en Newell’s, siempre quise que a Rosario Central le vaya mal”, argumentó el delantero a TyC Sports sobre cómo vive la rivalidad con el clásico.

Por otro lado, el partido de cuartos de final ante Independiente dejó muchas dudas sobre el arbitraje y la utilización del VAR. Y Scocco también opinó: “Depende del criterio del árbitro, si cree que tiene la intención o no; estoy de acuerdo con el VAR pero las cosas cambian con la cámara lenta; si la veían en el VAR por ahí la cobraban”.

Ignacio Scocco le quitó a River la obligación de ganar la Copa Libertadores y aseguró que no hay favoritos. “En estas instancias no hay candidatos”, afirmó en declaraciones exclusivas a Líbero.

El delantero de River destacó que “hay que seguir con la misma mentalidad ganadora y no relajarse”. Además, agregó: “El objetivo principal de un jugador es la Copa Libertadores. Es como la Champions. En caso de conseguirla, aparece la final del Mundial de Clubes”.

Disconformes

Disconforme con lo acontecido y con vistas a lo que vendrá, Gerardo Escobar, vicepresidente de Sarmiento de Resistencia, arremetió contra la organización de la Copa Argentina por escuchar los pedidos de River y adelantar el partido que iban a disputar durante el parate por fecha Fifa para este domingo a las 21.30, en Mendoza. “Me parece una vergüenza de la dirigencia del fútbol argentino la muestra de poderío de algunos clubes, que imponen algunas situaciones. Me sorprende la poca, o nada, defensa que tuvimos de nuestros pares de ascenso”, comentó Escobar en charla con el programa Fútbol 910, por Radio La Red.

Sarmiento, que arribó a esta instancia tras eliminar a Racing, Unión y Atlético Rafaela iba a jugar contra River, por cuartos de final, unas semanas más adelante. Sin embargo, Marcelo Gallardo pidió adelantar el duelo para así poder contar con la totalidad de sus jugadores, que días más tarde ya partirán a sus respectivas selecciones.

Enojado, el dirigente agregó: “No sólo afecta a Sarmiento, también a todo el Argentino A. Esta decisión de jugar el domingo con River provocó tener que reprogramar partidos. Ahora vamos a jugar el jueves con Crucero del Norte, el 15 el clásico con Chaco For Ever y el 19 en Tucumán con San Jorge. No sólo nos afecta en la Copa Argentina, sino también en nuestra lucha por ascender" comentó Escobar.