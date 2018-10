El DT Iván Delfino prueba a los titulares en el "Eva Perón"

El plantel profesional de Sarmiento realizará hoy un extenso ensayo de fútbol donde está previsto que el entrenador Iván Delfino ponga en cancha el probable once titular que el lunes recibirá a Platense. Frente al "Calamar" de Vicente López, el Verde jugará a las 21.05, por la sexta fecha del Campeonato de la B Nacional, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje de Mariano González y los líneas Damián Espinoza y Gisela Trucco.

Por lo visto en los trabajos tácticos realizados durante la semana, hay chances de que Delfino ponga en cancha el mismo equipo titular que el viernes pasado le ganó de visitante a Almagro por 2 a 0, con las anotaciones de Nicolás Orsini y Sergio Quiroga.

Es decir, el DT podría alinear con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier; Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Gabriel Sanabria; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini. No obstante, para confirmar o no esta posibilidad, habrá que esperar al ensayo de hoy, a las 17, en el "Eva Perón". Luego, según el cronograma de trabajo previsto para esta semana, el plantel volvería a trabajar mañana, también a las 17; mientras que el domingo y el lunes los jugadores entrenarán a partir de las 10.



Chicago ganó, sigue con puntaje perfecto y es líder del torneo

Nueva Chicago hilvanó ayer su quinto triunfo consecutivo, para mantener su puntaje perfecto como líder de la Primera B Nacional, gracias a un ajustado 1 a 0 sobre Los Andes, como local, en el inicio de la sexta fecha.

El "Torito" de Mataderos aprovechó un madrugador gol de Esteban Orfano, a los tres minutos de partido, para festejar ante su gente. Los Andes arrinconó sobre el final a los dirigidos por Walter Perazzo, que gracias a una buena actuación de su arquero Agustín Silva y un poco de fortuna también, se llevaron la victoria.

Chicago, que ya quedó libre, llegó a quince puntos con un arranque perfecto de temporada, seguido tres por detrás por Almagro, que viene de perder el último fin de semana el invicto que arrastraba.

La sexta fecha continúa hoy con dos partidos

La fecha continuará hoy viernes, a las 16, con el partido en el cual Deportivo Morón será local de Agropecuario de Carlos Casares con Pablo Díaz como juez y a las 21.05 Instituto jugará en Córdoba ante Ramón Santamarina de Tandil con Leandro Rey Hilfer como árbitro y televisación en directo.

Mañana, Almagro visita a Brown (A) y el resto de los choques

La jornada sabatina comenzará a las 13.30 con el partido en el cual Almagro visitará a Brown de Adrogué que será controlado por el árbitro Luis Lobo Medina y que irá televisado en directo. Luego, a las 15.30, Temperley será local de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con arbitraje de Julio Barraza y a la misma hora Quilmes recibirá a Gimnasia de Mendoza con Nazareno Arasa como juez.

En tanto, a las 17.05, Chacarita será local de Arsenal con Yael Falcón Pérez como árbitro y televisación en directo mientras que el domingo, a las 16, Guillermo Brown de Puerto Madryn será anfitrión de Atlético Rafaela con Sebastián Ranciglio como juez.

Además, a las 17.00, Independiente Rivadavia recibirá a Villa Dálmine con arbitraje de Fabricio Llobet y a la misma hora Mitre de Santiago del Estero será local de Defensores de Belgrano con Luis Álvarez como juez.

Por su parte, el encuentro entre Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero con arbitraje de Jorge Broggi fue postergado y aún no se dio a conocer la fecha en la que se jugará.