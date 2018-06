El intendente recibió a jugadores y a dirigentes del Club Atlético Sarmiento

El intendente municipal del Distrito de Junín, Pablo Alexis Petrecca, recibió ayer en su despacho a cinco jugadores, dirigentes y parte del cuerpo técnico del Club Atlético Sarmiento.

Durante la amena reunión, que duró 50 minutos, los protagonistas charlaron animadamente sobre la final del domingo en San Miguel de Tucumán, intimidades del plantel, detalles organizativos de cara al futuro y anécdotas futboleras.

El jefe comunal fue acompañado por el secretario de Hacienda y Finanzas comunal, Ariel Díaz, mientras que por la entidad "Verde" estuvieron el presidente, Fernando Chiófalo; el vicepresidente, Pablo Molins; el secretario, José Luis Cornago; el manager, Mariano Sardi; y los jugadores profesionales Guillermo Farré, Yamil Garnier, Ignacio Cacheiro, Lucas Passerini y Fermín Antonini.

Farré: "Lástima que la ilusión del ascenso no se pudo coronar"

El mediocampista Guillermo Farré destacó que "fue una charla linda con el intendente Petrecca, compartiendo un café. Le transmitimos nuestras sensaciones como jugadores y ellos nos contaron lo que vivieron como Municipio. Muy agradecido de la invitación que nos hizo Pablo", destacó el ex jugador de Belgrano y tras ello, aseguró: "Quedamos tristes por el resultado, pero se rescató mucho lo que fue toda la película de todo el torneo. En el plantel hubo muchos valores de superación que te dejan muchas enseñanzas para lo que viene, que se hubiesen potenciado mucho más si lográbamos el objetivo del ascenso".

Luego, el experimentado mediocampista resaltó que "Sentimos mucho el cariño y el respeto de los simpatizantes de Sarmiento y de toda la gente de Junín. Me he cruzado constantemente con gente en la calle y siempre han sido muy respetuosos, a pesar que al principio de año los resultados fueron adversos. Gracias a Dios, al final pudimos clasificar al Reducido, pero cuando estuvimos mal no hubo reproches, exigencias o presiones. Lástima que la ilusión del ascenso no se pudo coronar, pero haber llegado a la final fue un gran mérito", destacó Farré.





​​​​​​​Por su parte, el delantero juninense Ignacio Cacheiro manifestó estar "agradecido con el intendente por habernos invitado. Esperemos que siga apoyando al club y el club siga creciendo como crece la ciudad", subrayó que "teníamos una ilusión muy grande de lograr el ascenso, pero no se pudo dar por las cosas que tiene el fútbol, pero lo importante es que pudimos hacer un gran torneo y dejar bien parado a Sarmiento" y también manifestó su "agradecimiento a la gente de Sarmiento porque nunca bajaron los brazos, siempre nos apoyaron y eso fue fundamental para llegar adonde llegamos".

Por último, el manager Mariano Sardi, dijo:

"Quiero agradecer la invitación, sabemos que la intención era recibirnos luego de la final. Fue una charla muy amena, abierta y tranquila. Cada uno dio su punto de vista sobre lo que se vivió durante todo el año, no sólo en la final" y luego acentuó que "uno de los aciertos en el armado del plantel fue contratar a grandes personas y a excelentes jugadores. Y generalmente los buenos grupos consiguen objetivos importantes, por eso conseguimos el objetivo fundamental de pelear el torneo", completó Sardi.