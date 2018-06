Operaron a Carlos Bilardo y dieron detalles de su enfermedad

Carlos Bilardo fue operado en las últimas horas en el Hospital Sagrada Familia y estuvo a cargo del neurocirujano Mariano Pirozzo.

El entrenador campeón del Mundo fue internado el pasado jueves en el Instituto Fleni, de Buenos Aires, en donde fue sometido a una serie de estudios por complicaciones a nivel neurológico.

Tras llevar adelante los exámenes, el equipo médico concluyó que padece síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad que provoca dilatación ventricular en su cerebro, que relacionan con la demencia y cuyos efectos se pueden combatir con una operación.

Fue en este marco que se ordenó llevar adelante la cirugía.

Se conoció que al ex entrenador de la Selección se le colocó una válvula ventriculoperitoneal.

Según lo reportes, en la mayoría de los casos, la enfermedad no presenta causas aparentes aunque no se descarta que pueda estar relacionada con obstrucciones, traumatismos, meningitis u otras infecciones y hemorragias.