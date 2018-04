El Verde retoma el trabajo con la mente puesta en Mitre (SdE)

El empate en Floresta contra All Boys ya es parte del pasado. Seguramente, para el entrenador Iván Delfino y sus muchachos, la igualdad en uno habrá dejado varios puntos para analizar, que serán temas a resolver puertas adentro.

Contra el "Albo" Sarmiento no tuvo su mejor versión, pero el rendimiento fue aceptable. El delantero Nicolás Miracco marcó un tanto de penal y el equipo tuvo, al menos, dos situaciones claras que no fueron goles porque la pelota pegó en el palo. No obstante, siempre hay cuestiones para mejorar.

Para hoy está previsto que el plantel se entrene a las 9.30 en el Predio "Ciudad Deportiva". Allí el cuerpo médico analizará a los titulares del sábado pero en principio no habría lesionados.





De cara al próximo partido, que será frente a Mitre de Santiago del Estero el sábado a las 19 en el Estadio "Eva Perón", la única ausencia confirmada es la del defensor Javier Capelli quien recibió frente a All Boys la quinta tarjeta amarilla; por lo que el pibe Ariel Kippes se perfila como su reemplazante en la línea defensiva.

De esta manera, Kippes por Capelli sería el único cambio entre los titulares del Verde. Luego del entrenamiento de hoy, el plantel se entrenará mañana en el estadio, a las 15.30, donde Delfino encabezaría el primer ensayo de fútbol de la semana.

Los resultados

El sábado: Brown (A) 1 - 1 Riestra; y Ferro 4 - 1 Los Andes.

El domingo: Agropecuario 1 - 2 Nueva Chicago; All Boys 1 - 1 Sarmiento (J); Brown (PM) 2 - 0 Estudiantes (SL); Flandria 1 - 1 Santamarina; Juventud Unida (G) 0 - 2 San Martín (T); Mitre (SdE) 1 - 1 Quilmes; e Independiente Rivadavia (M) 2 - 1 Gimnasia (J).

Anoche: Instituto 0 - 0 Almagro; y Aldosivi 1 - 0 Villa Dálmine.

Cierran Morón y Boca Unidos (C)

Deportivo Morón buscará hoy dar otro paso en su ambición de acceder a la zona de ascenso cuando reciba a Boca Unidos de Corrientes, hundido en la tabla de posiciones y urgido de sumar para escapar del descenso, en el partido que completará la 21ra. fecha de la B Nacional.

El partido se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, desde las 21.05, con Bruno Bocca como árbitro y televisación de TyC Sports.