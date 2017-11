La Fifa suspendió “de por vida” a tres dirigentes implicados en casos de corrupción

La Cámara de resolución de la Comisión de Etica de la Fifa anunció este martes la suspensión “de por vida” para el venezolano Rafael Esquivel, el nicaragüense Julio Rocha, y Richard Lai, ex presidente de la federación de Guam, por su participación en los casos de corrupción en el llamado Fifagate.

Los tres dirigentes no podrán ejercer ninguna actividad relacionada al fútbol tanto a nivel nacional como internacional, según confirmó la Fifa a través de un comunicado.

El venezolano Esquivel, ex presidente de la Federación de fútbol de su país e integrante del Comité de la Conmebol, se declaró culpable de conspiración de extorsión, tres cargos de conspiración de fraude electrónico y tres cargos de conspiración de lavado de dinero, en noviembre del año pasado.

Julio Rocha, ex titular de la Asociación Nicaragüense de Fútbol y ex dirigente de Fifa, también se declaró culpable de asociación ilícita de conspiración y conspiración de fraude electrónico, en diciembre pasado.

En tanto, Richard Lai, ex presidente de la Asociación de Fútbol de Guam y ex miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la Fifa, se confesó -en abril de este año- culpable de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y un cargo de omisión intencionada de presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras.