D’Onofrio sobre Gallardo: “Le voy a pedir que siga cuatro años”

El presidente de River Plate , Rodolfo D’Onofrio, aseguró que en caso de ganar las elecciones el 3 de diciembre quiere que Marcelo Gallardo continúe como el entrenador y que el secretario técnico sea Enzo Francescoli.

“Gallardo es el mejor técnico de la Argentina. No sólo quiere ganar el domingo, trabaja toda la semana pensando en un proyecto. Si soy reelecto le voy a pedir que siga los cuatro años, aunque no creo en la salida con castigo. Hubiese sido una angustia muy grande si se habría ido, mucho más grande que haber perdido un partido”, declaró en diálogo con Estudio Fútbol.

Además D’Onofrio se refirió a la situación del arco e indicó que “Gallardo y Enzo analizan y deciden qué posición tomar con respecto a cada uno de los jugadores. Luego, la directiva analiza la factibilidad económica. Ellos decidirán si hay que traer un arquero. Hoy no tengo ningún nombre. Jamás Marcelo pidió un jugador que River no pudiera comprar”.