Jorge Newbery sigue con su levantada y superó como local a Everton de La Plata

FEDERAL “B”

Sin jugar bien en el primer tiempo y levantando bastante su nivel en el complemento, Jorge Newbery de Junín venció ayer en su estadio de Lavalle y Maipú a Everton de La Plata, por la séptima fecha de la Región Bonaerense Pampeana Norte del torneo Federal “B” de fútbol, logrando tres puntos vitales de cara al futuro, para no terminar sufriendo con el descenso de categoría.

Tras un primer tiempo parejo, con los dos equipos imprecisos a la hora de tratar de crear buen fútbol (el balón anduvo más por el aire que por el piso), el descanso de 15 minutos los encontró empatados sin goles.

Newbery salió revitalizado en el complemento, apostando más al ataque y ya a los dos minutos tuvo su primera gran chance de la tarde, pero su artillero Gastón Malnero falló en un remate de tiro penal a los dos minutos.

Pero lejos de amilanarse, el propio delantero tuvo su revancha tres minutos más tarde, aprovechando con su olfato de gol un buen centro de Gastón Campos y mandar de cabeza el balón al fondo de las mallas, a los 5´.

De allí en adelante, intentó Everton un poco más, pero no tuvo armas como para inquietar mucho a Oscar Di Giulio y a su defensa, salvo con centros y pelotazos, y mientras pasaban los minutos, Newbery comenzó a hacer control del balón y cuando llegaba el final metió el golpe de nocaut.

Se jugaban 41´ cuando Malnero desbordó por derecha y en buen momento metió buen centro para Braian Aldaz y este no dudó frente a la valla visitante, para estampar el 2 a 0 que fue definitivo y que marcó el segundo triunfo consecutivo de Jorge Newbery.

Los demás resultados

Los otros resultados de la zona “A” por la fecha fueron los siguientes:

ADIP de Gonnet 0 vs. Club Mercedes (Buenos Aires) 1, gol de Esteban Rodríguez. En los locales fueron expulsados Nicolás Fabiano y Lucas Catalano.

Independiente de Chivilcoy 2 (goles del ex Sarmiento Marcos Salvaggio y de David Orellana) vs. Bragado Club 1 (tanto de otro ex jugador del CAS. Matías “Motoneta” Díaz.

Viamonte FC de Los Toldos 0 vs.Club Camioneros 1, con tanto de Lucas Vico.

C.R.I.B.A. de La Plata 3 (Thomás Carbia, Daniel Silva y Agustín Santandrea) vs. El Linqueño 0, siendo expulsado Elías López del CA.E.L.

La próxima fecha tiene estos partidos previstos:

Jorge Newbery de Junín vs. Viamonte FC; El Linqueño vs. Camioneros; Bragado Club ante C.R.I.B.A. de La Plata; Club Mercedes vs.Independiente de Chivilcoy; y Everton de La Plata vs. ADIP de La Plata.

Las posiciones

Lideran Independiente de Chivilcoy y Camioneros, con 19 puntos; Bragado Club, 16; Club Mercedes, 13; C.R.I.B.A. de La Plata, 10; Viamonte FC, 9; Jorge Newbery de Junín, 6; El Linqueño y ADIP, 4, y cierra con dos unidades Everton de La Plata.