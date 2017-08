River careció de efectividad y terminó sufriendo para derrotar a Temperley

SUPERLIGA

Ignacio Scocco fue el único que la metió a los 31 minutos de la etapa inicial. El Millonario contó con varias chances para aumentar el tanteador, pero no acertó. Gernán Lux también tuvo que trabajar para mantener a resguardo su arco.

River Plate debutó anoche en la Superliga con un ajustado triunfo ante Temperley por 1-0 en el Estadio Alfredo Martín Beranger. El gol lo aportó a los 31 minutos del primer tiempo Ignacio Scocco, el delantero que llegó de Newell’s para cubrir la vacante que dejó Sebastián Driussi.

El partido fue muy parejo en los primeros minutos, con los dos equipos midiéndose y tratando de entrar en ritmo. Fue River el que tuvo las primeras situaciones, con un cabezazo alto de Gonzalo Martínez tras un centro de Milton Casco y dos remates desde fuera del área del Pity y de Leonardo Ponzio.

Luego de unas aproximaciones sin peligro por parte del local, Ignacio Scocco apareció para abrir el marcador: luego de una salida rápida y un pase de Martínez, el delantero enganchó, se acomodó y sacó un remate bajo de derecha que se clavó junto a un palo, imposible para Josué Ayala. Así, el Millonario gritó su primer tanto en la Superliga.

Temperley contó con dos situaciones claras: primero, Jonatan Maidana salvó el empate en la línea y luego Germán Lux se hizo gigante para tapar un remate esquinado y potente de Juan Sánchez Sotelo.

River pudo haber ampliado antes del descanso con un disparo de Ignacio Fernández que se fue cerca del palo izquierdo rival.

El Millo fue una aplanadora en el comienzo del segundo tiempo y tuvo innumerables situaciones para estirar la diferencia, pero el arquero local no lo permitió: Scocco habilitó a Alario, pero el delantero definió con lo justo y no pudo marcar.

Luego, Martínez quiso sorprender y Ayala respondió bien y la más clara fue un cabezazo de Alario que el arquero tapó de manera increíble.

Las chances continuaron: Scocco tuvo un mano a mano y no logró definir con comodidad y luego, en otra situación, se lo tapó Ayala. Temperley dispuso de una clara de contra, pero Lux se mostró seguro ante el remate de Marcos Figueroa. En una de las últimas, y en otro mano a mano, Rafael Borré definió de derecha y su remate dio en un palo.

Así, el Millonario se quedó con un buen triunfo en el debut. Ahora, en la segunda fecha, recibirá a Banfield en el Estadio Monumental.