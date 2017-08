River Plate le ganó a Villa Belgrano y Ambos Mundos venció a Rivadavia (L)

TORNEO DE PRIMERA FÚTBOL LOCAL

Se completó ayer por la tarde la segunda fecha del campeonato "Clausura" 2017 de fútbol de primera división de la Liga Deportiva del Oeste de Junín, torneo "125º aniversario del Club B.A.P." en el que está en juego la Copa "F.M. Level 10 - Dos pasiones".

En la vecina localidad de Baigorrita, el Deportivo local y Sarmiento de Junín empataron sin tantos, en un encuentro de tono discreto, con pocas emociones frente a las vallas y muy "conversado" por los jugadores de ambos equipos, de allí que el árbitro Santiago Schmoll amonestara a siete jugadores, dos del dueño de casa y cinco de la visita.

El que logró buen triunfo fue el tricolor, Ambos Mundos, al imponerse por la mínima diferencia a Rivadavia de Lincoln, con gol anotado a los 8 minutos del complemento por Esteban Linares, luego de una buena jugada personal, ya que realizó un enganche al entrar al área, y con certero disparo de zurda, venció la resistencia del arquero Bruno Bellón.

De allí al final, los albirrojos de Lincoln no pudieron llegar al empate y pese a los cambios que realizó el director técnico Pablo Gavio, buscando más potencia ofensiva, no lograron llegar al gol y perdieron el partido y el invicto.

River le ganó a Villa Belgrano sobre el final

En su campo de juego de Levalle y Alemania, River Plate le ganó 2 a 1 a Villa Belgrano, conjunto que había comenzado ganando con gol de su volante creativo, Germán Tuso.

Rápidamente lo empató el delantero aurinegro Braian Quevedo, cerrándose un atractivo primer período con un justo 1 a 1 parcial.

En el complemento, los dos elencos buscaron quedarse con los tres puntos en juego y lograr el primer triunfo en el certamen. Cuando parecía que el cotejo termionaba en tablas, Villa perdió a sus dos arqueros por lesión, primero al titular Santiago Terríbili, luego al ingresado Franco Mecozzi y tuvo que terminar atajando el marcador lateral Franco Rodríguez.

En una de las últimas jugadas del encuentro, el citado se resbaló ante un remate que llegó sobre su valla, dio rebote y Bernardo Rovelli mandó el balón al fondo de los piolines y desató el festejo de los hinchas riverplatenses.

Recordemos que el sábado, abriendo la fecha, Defensa Argentina le ganó 3 a 1 como visitante a Origone; Independiente superó como local a Rivadavia de Junín 1 a 0; y Mariano Moreno doblegó a domicilio a B.A.P., por 2 a 0.

Próxima fecha

La tercera fecha tiene estos encuentros previstos:

Villa Belgrano vs. B.A.P.; Rivadavia de Lincoln vs. River Plate; Rivadavia de Junín vs. Ambos Mundos; Defensa Argentina vs. Independiente; Sarmiento vs. Origone y Jorge Newbery vs. Deportivo Baigorrita. Libre quedará Mariano Moreno