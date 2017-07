Jornada clave en la B Nacional en la que se define un ascenso

CIERRA EL CERTAMEN

El torneo de la Primera B Nacional tendrá hoy una jornada clave en su última fecha en cuanto a la definición del segundo ascenso a la Primera División y los focos estarán puestos en San Martín, con el duelo entre Chacarita Juniors y Argentinos Juniors, y en Puerto Madryn, con Guillermo Brown contra Boca Unidos de Corrientes.

Chacarita es escolta de Argentinos y depende de sí mismo para ascender, por lo que un triunfo lo meterá en Primera sin depender de lo que ocurra en la Patagonia. Además, si el Funebrero iguala contra el campeón Argentinos se asegurará una final con Brown de Madryn, en el caso también de que el equipo de Gastón Esmerado derrote a los correntinos.

Envuelto en la presión de su gente y con algunas amenazas para los jugadores de Argentinos, Chacarita afrontará su partido más importante del certamen para llegar a la elite después de siete años de sufrimiento. Por el lado de Brown, que está tercero y a dos unidades de Chacarita, sólo le sirve ganar y esperar una mano de Argentinos en San Martín.

Los de Esmerado perdieron en la fecha pasada ante Central Córdoba de Santiago del Estero y resignaron parte de su ilusión de llegar a Primera. Los dos partidos por el ascenso irán en simultáneo desde las 15.35 por la señal de TyC Sports.

Además de estos dos encuentros, podría quedar definido el último descenso, en el caso de que Central Córdoba de Santiago del Estero no consiga vencer de visitante a All Boys, a partir de las 20. Si los santiagueños triunfan, alcanzarán a Estudiantes de San Luis en los promedios y deben aguardar que los puntanos no sumen contra Los Andes para jugar contra ellos una final por la permanencia.