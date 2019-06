El juninense Andrés Sosa buscará seguir invicto y Jorge Rodrigo Barrios enfrentará a Stodulsky

Sábado de buen boxeo habrá esta noche sobre el ring del Club Sportsman de la vecina localidad de Villa Cañás, Santa Fe, que tendrá como choque central la presentación del ex campeón mundial súper pluma OMB, Jorge Rodrigo Barrios, frente a Esteban “el Turco” Stodulsky, en pleito pactado a diez round.

Como principales complementos de la gran pelea, habrá tres coestelares con figuras del boxeo nacional, entre ellos el invicto juninense Héctor Andrés “La maquinita” Sosa; el teodolinense radicado desde hace algunos años en nuestro medio, Emiliano “La Cobrita” Domínguez; el rojense Ronan Sánchez; y otro exponente de nuestro medio que quiere comenzar a crecer en el deporte de los puños, Osvaldo “El carnicero” Acuña.

El representante de Teodelina, Emiliano “la Cobrita” Domínguez, viene de hacer grandes combates en primer nivel y busca una victoria frente al bonaerense Pablo Rodríguez.

El santafesino afincado aquí, que dirige el ex campeón sudamericano de los welter, habló sobre el choque de esta noche.

“La cobrita” Domínguez dijo que “Me gusta pelear en mi zona, donde está mi gente, es un incentivo para mí. La verdad es que me gusta, no me siento presionado, me encanta que la gente de mi pueblo (Teodelina) y de mi zona me pueda ir a ver, eso me pone contento. En los últimos tiempos tuve buenas oportunidades e hice buenas peleas aunque por allí algunos resultados te tiran abajo. Pero en este momento de mi carrera quiero ganar el sábado para conseguir pronto una chance de pelear por el título argentino”, rematando que “Quiero ser campeón argentino de los ligeros”.

Mientras el enjundioso riocuartense Adrián “Junior” Sasso, estrenará el título sudamericano súper welter, aunque sin exponerlo, ante el salteño José Ignacio Salcedo, a ocho rounds.

La programación

La velada contará con la televisación en vivo de Direc´TV Sports. A las 21 comenzará a desarrollarse un sabroso menú, que tendrá como plato principal el regreso de Jorge Rodrigo Barrios (no quiere que lo apoden más “La Hiena” y ayer pesó 62,600 kilos), enfrentando a Esteban “el Turco” Stodulsky de Villa Mercedes, San Luis, quien dio en la balanza 62,400.

Por su parte, el invicto pegador juninense Héctor Andrés “la Maquinita” Sosa (8 peleas, todas ganadas, 6 por nocaut, pesando ayer 55,200), cruzará guantes con el salteño Nicolás “Pitbull” Botelli (54,800 kgs.), en peso súper gallo y a seis capítulos.

El flamante campeón sudamericano súper welter, el riocuartense Adrián “Junior” Sasso, combatirá con el salteño José Ignacio Salcedo, a la distancia de ocho vueltas.

En tanto, el pugilista de Teodelina radicado hace más de un lustro en Junín y principal referente regional, Emiliano “la Cobrita” Domínguez (64,500), enfrentará al salteño Diego Tejerina (64,900), en categoría ligero y a seis rounds.

• El crédito de Villa Cañás. Roberto “Gorila” Díaz (75,100), combatirá ante su gente contra el juninense Osvaldo “Carnicero” Acuña (73 kilos), quien busca reposionarse, ahora dirigido por Luis “Cuty” Barrera, en pleito de peso súper mediano y a cuatro rounds.

• Por su parte, Maximiliano Giles (Junín) chocará con Marcos Alanís (Río Cuarto), a cuatro rounds en división minimoscas.

• Además, el rojense Ronan Sánchez (63 kilos) combatirá a cuatro vueltas ante exigente rival para el ex integrante de la selección nacional “Los Cóndores”, ahora dirigido por “Cuty” Barrera.