“La maquinita” dijo: “Confío en mi trabajo, mi pegada y mi equipo”

Andrés Sosa habló sobre la pelea de esta noche, irradiando confianza sobre lo que se le viene.

Inicialmente, dijo: “Desde el 1 de enero que no paro de entrenarme, estoy muy bien preparado para esta pelea. Por lo que me dijeron, enfrentaré a un buen rival, fuerte peleador, que tiene varios nocauts, pero yo confío en mi trabajo, en mi pegada, y en mi equipo para poder conseguir otra victoria”, disparó.

Luego, expresó sobre su futuro:

“Después de esta pelea, las cosas serán distintas, se me abrirán puertas, llegarán muchas oportunidades. Tengo que estar preparado para todo, con fe, eso es lo primero. Siempre con el objetivo claro que es ser campeón”, completó.