Francisco Olguín participará del nacional Súper 8

Entre el lunes 5 y el viernes 9 del corriente mes de marzo se realizará en la ciudad bonaerense de Las Flores el torneo nacional Súper 8 de la Asociación de Managers, Boxeadores Amateurs y Profesionales de la Argentina (Ambapa), del que tomarán parte los campeones aficionados de las provincias de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras.

Entre los pugilistas invitados está el juninense Francisco "La cobra" Olguín, quien participará en la divisional hasta 60 kilos (livianos) representando a la Provincia de Buenos Aires, comenzando las peleas el lunes por la tarde, tras el pesaje oficial a realizarse en horas de la mañana del 5/3.

Olguín, quien entrena en el gimnasio de la Casa del Pueblo de nuestra ciudad, viajará junto a su director técnico, José "Cordobés" Guevara, buscando cumplir un buen papel en el torneo que organiza Walter Crücce, vicepresidente de la Ambapa, y que le dará al ganador una plaza para integrar el equipo nacional que irá en próximas semanas a competir en México.

Ponce noqueó a Lomasto y ratificó que es cosa seria

El bonaerense Jeremías Ponce, invicto en 15 peleas, todas ganadas, diez antes de lo pactado, afrontó una dura prueba como visitante, y la sorteó de manera sobresaliente.

En Nápoles, el argentino noqueó técnicamente en el 9° round al italiano Francesco Lomasto (13 triunfos y dos reveses), y logró el título Intercontinental superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), con lo cual se le abrieron varias puertas a nivel mundial a nuestro coterráneo.

"Cotón" Reveco y su posible retiro de la actividad

El mendocino Juan Carlos Reveco, tras perder por nocaut técnico en el séptimo round contra Donnie Nietes, en el Forum de Inglewood, no pudo capturar el título mosca de la FIB y tras ese traspié por la vía rápida, deberá replantear su futuro y hasta podría dejar la dura actividad pugilística.

Reveco no pudo dar ese plus que necesitaba para volver a ser campeón del mundo y su boxeo fino, fuerte y determinado resultó insuficiente. El filipino Donnie Nietes hizo valer su mayor estatura y su superior alcance de brazos. Pero sobre todo su gran capacidad para manejar estratégicamente la pelea. Cuando tuvo la oportunidad de definir, definió. Y retuvo el título de los moscas de la Federación: tras conmover al mendocino con una derecha cruzada en el penúltimo golpe del sexto round, en el 7° lo derribó y obligó al árbitro Eddie Hernández a decretar el nocaut técnico, al mismo tiempo que su rincón lanzaba la toalla en señal de abandono, a los 53 segundos del asalto.

Es posible que Reveco haya dado el domingo por la madrugada sobre el ring del Forum de Inglewood (California), el último show de su carrera profesional. A los 34 años, con un récord de 39 triunfos (19 antes del límite), 4 derrotas y 18 peleas por títulos mundiales interinos y regulares, no mucho más le queda por hacer en el boxeo de paga de alto nivel.

Pero en verdad, nadie sabe lo que va a hacer con su futuro. Después de la dura derrota, Reveco no pudo hacer declaraciones, ya que desde el cuadrilátero, fue llevado a un hospital y sometido a una exhaustiva revisación, según los protocolos médicos de la Comisión Atlética del Estado de California para los casos de nocaut.

Al momento de la resolución, Reveco (50,802 kilos) estaba cuatro puntos por debajo de Nietes (50,620 kg) en dos tarjetas y seis en la restante. Señal de que la pelea le venía complicada.

Sólo en la cuarta vuelta, pudo achicar la distancia y conectar su celebrado gancho de izquierda a los planos bajos y la misma mano cruzada a la cabeza. Antes y después, sus golpes se quedaron cortos y el filipino le marcó el ritmo con su izquierda recta. Nada hacía prever una definición tan explosiva. Pero sucedió. Cuando Nietes apuró la marcha, se quedó sin argumentos.

Sería una pena que por razones económicas o para satisfacer su orgullo deportivo, el "Cotón" Reveco se convierta en un probador de figuras en ascenso o siga peleando por bolsas insuficientes. Ya ha dado lo mejor de sí. Y tiene su capítulo en la gloriosa historia del boxeo argentino. Depende de él no mancharlo después de la última Y dolorosa derrota.