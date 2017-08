Victoria Bustos mantuvo la corona ante María Capriolo

EN SPORTIVO AMÉRICA DE ROSARIO

La boxeadora Victoria Noelia Bustos superó por puntos en 10 rounds, en fallo unánime, a María Soledad Capriolo, y conservó el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en un cruce entre rosarinas que se disputó en el estadio del Club Sportivo América de la ciudad de Rosario.

El jurado falló el combate con estos Guarismos: 98 a 92 (Jorge Basile y Marcos Machuca) 97 a 93 (Héctor Miguel). Arbitró el pleito Pablo Beneventano.

Bustos no tuvo inconvenientes para retener al corona de la división ligero FIB, en una pelea que controló desde el principio ante una entusiasta rival que tuvo sus momentos pero no le alcanzó para superar a la campeona que utilizó con inteligencia el jab de izquierda que acompañó con certeros envíos de derecha.

Con este triunfo, Bustos de 28 años, elevó su récord a 18 peleas ganadas (no registra nocauts) y cuatro reveses, mientras que Capriolo (35), rosarina radicada en Villa Carlos Paz, quedó con un historial de siete triunfos, siete derrotas y cuatro empates.

El resto de la programación

En el combate de semifondo, pactado en peso welter, el santafesino de la localidad de Coronda, Diego Ramírez (11 ganadas, dos por nocáut, y una derrota) derrotó por puntos en seis vueltas -unánime- al cordobés Diego Alberto Luque (21 éxitos, 10 antes de lopactado, 5 derrotas yun empate), en un pleito sin título en juego.

El fallo fue el siguiente: Daniel Alcaín: 77,5 a 77; Andrés Baldessari: 78 a 75,5 y Raúl Grymblatt: 77,5 a 74,5.

Por su parte, la jujeña Brenda Karen "Burbuja" Carabajal (12 éxitos, 9 por nocáut, tres reveses y un draw) venció por nocaut técnico en el sexto round a la entrerriana María Angélica Ruiz (5 ganadas, 11 perdida y un empate).