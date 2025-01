Platense superó a Instituto y comienza a subir

En la mañana de ayer, Platense le ganó al imbatible Instituto Central Córdoba por 69 a 67 y empieza lentamente a salir del fondo de la tabla posicional. El partido, que fue dirigido por el juninense Raúl Sánchez junto con el capitalino Pablo Estévez y el santafesino Danilo Molina, tuvo todos los condimentos, hasta la descalificación del juego del entrenador de Instituto, Lucas Victoriano.

En tanto, por la noche Gimnasia y Esgrima, en Comodoro Rivadavia, vapuleó a Zárate Basket 98-68 y se prende en el lote de los de arriba. El americano Andre James Nation (22 goles con 26 de valoración) fue la figura de los sureños.

Argentino, por su parte, vuelve a jugar el próximo viernes 24, como local, ante Ferro Carril Oeste.

Ayer

Platense 69 vs Instituto 67

Gimnasia (Cr) 98 vs Zárate Basket 68

Hoy

21 Unión (Sf) vs Quimsa

22 Boca vs La Unión Fsa.

Martes 21

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21.30 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21.30 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

21 Regatas (C) vs Obras

21.30 Quimsa vs Platense

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Enero 2025

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.