Argentino vuelve a entrenar con Diego Camún al frente del equipo

En la mañana de hoy Argentino reanuda los entrenamientos, ahora con Diego Camún al frente del plantel profesional tras el cese de Marcelo Macías.

El Turco vuelve a jugar recién el viernes 24, como local, ante Ferro Carril Oeste.

Batacazo de Olímpico

Olímpico de La Banda, conducido por el juninense Adrián Capelli, dio el batacazo anoche en Comodoro Rivadavia ganando por 84 a 74 para meterse en el lote de los cuartos de la Liga. Además La Unión de Formosa profundizó el mal momento de Peñarol al ganarle bien en Mar del Plata por 94 a 91. El ex Argentino, Jeremías Sandrini, le hizo lo que quiso a un timorato quinteto marplatense que no tuvo cierre.

Grun se sumó a San Martín

Tras el partido con Atenas de Córdoba, San Martín sumó a su último refuerzo, Federico Grun para lo que resta de la temporada 24/25. Su llegada se suma a la incorporación del pívot Darío Hunt y al regreso de Vicente Garello quien se incorpora tras operarse del tobillo izquierdo.

Federico Grun, escolta de 28 años (13/11/1996) oriundo de Carmen de Patagones, llega al rojinegro luego de disputar la primera parte de la temporada con San Lorenzo de Almagro. Allí, en 12 partidos promedió 13.2 puntos, 3.4 rebotes y 2.2 asistencias por encuentro. Además, cuenta con trayectoria en Estudiantes de Concordia, Olímpico y Ferro Carril Oeste.

En lo que respecta al calendario de partidos de enero para San Martín, jugará en casa ante Obras (21/1) y luego saldrá a la ruta por primera vez en el año hacia Buenos Aires. Allí se medirá con San Lorenzo (27/1), Platense (29/1) y Argentino de Junín (31/1).

Luis Montero quiere cobrar

San Lorenzo sigue en un momento sumamente complejo a nivel económico. A las deudas que van pagando con planteles anteriores y hasta con el actual, se sumaron estas últimas semanas los reclamos de viejos extranjeros que pasaron por la institución.

Ahora quien apareció fue Luis Montero, el dominicano que pasara por el equipo de Boedo durante la 20/21, la campaña de la pandemia. Lo hizo en 10 partidos, con 6.5 puntos y 5.1 rebotes en 17.4 minutos de promedio.

En una publicación de Instagram, Montero expresó: “Es una vergüenza que todavía tenga que esperar para cobrar la deuda que San Lorenzo tiene conmigo. Vamos a ver qué se anima a hacer el club cuando el juez firme la sentencia ordenando el pago. Nos tenían a todos en negro, sin aportes, prepaga, éramos turistas jugando al básquet. Todo ese desastre se va a conocer en la sentencia. Muy lejos de ser buenos hombres de negocios. Nunca quisieron arreglar en buenos términos”.

Detalle

Anoche

Peñarol (Mdp) 91 vs La Unión Fsa. 94

Gimnasia (Cr) 74 vs Olímpico (Lb) 84

San Martín (C) 95 vs Independiente (O) 69

Sábado 18

20 Obras vs Olímpico (Lb)

21 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

Domingo 19

11.45 Platense vs Instituto

20.30 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

Lunes 20

21 Unión (Sf) vs Quimsa

22 Boca vs La Unión Fsa.

Martes 21

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

21.30 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21.30 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

21 Regatas (C) vs Obras

21.30 Quimsa vs Platense

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Enero 2025

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba