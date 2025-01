Alberto Ponzo y Matías Sotelo los árbitros para el partido entre Ciclista y Racing (CH)

Ciclista Juninense recibirá este martes la visita de Racing de Chivilcoy en el inicio del torneo clausura por La Liga Argentina.

El partido está programado para las 21 y será controlado por el cordobés Alberto Ponzo y el capitalino Matías Sotelo.

En tanto el comisionado técnico será el rosarino Alberto Batistella.

Buena impresión de Scott

El estadounidense Stanley Scott (de 1.93mts), dejó una buena impresión en los entrenamientos de cara al reinicio del campeonato.

Es un escolta que jugó en nuestro país con Platense (LNB 2022/23), con un promedio de 6.1 puntos y 3.5 rebotes (41 partidos). Egresado de Missouri, Scott también militó en Chile, Paraguay y Uruguay.

Programa

Lunes 13

22 Hispano vs Pilar

Martes 14

20.30 Gimnasia (Lp) vs Rocamora

21 Ciclista (J) vs Racing (Ch)

21.30 San Isidro vs Colón (Sf)

Miércoles 15

20.30 Lanús vs La Unión (C)

21.30 Pico Fc vs Pergamino Básquet

21.30 Sp. Suardi vs Provincial (R)

21.30 Dep. Norte vs Barrio Parque

22 Hispano vs El Talar

22 Jujuy Básquet vs Independiente (Sde)

Jueves 16

20.30 Pilar vs Racing (A)

21 Unión (Mdp) vs Dep. Viedma

21.30 Montmartre vs Villa San Martín

Viernes 17

21.30 Centenario (Vt) vs Barrio Parque

21.30 San Isidro vs Provincial (R)

22 Salta Basket vs Independiente (Sde)

Sábado 18

20 Racing (A) vs El Talar

20.30 Lanús vs Rocamora

21 Quilmes (Mdp) vs Dep. Viedma

21.30 Ciclista (J) vs Pergamino Básquet

22 Amancay (Lr) vs Villa San Martín

Domingo 19

20.30 Gimnasia (Lp) vs La Unión (C)

21 Unión (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

21 Sp. Suardi vs Colón (Sf)

Lunes 20

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

Martes 21

20.30 Pilar vs Lanús

21 Quilmes (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

21 Pergamino Básquet vs Racing (Ch)

21.30 Colón (Sf) vs Dep. Norte

22 Estudiantes (T) vs Comunicaciones

Miércoles 22

20.30 El Talar vs Hispano

21 Rocamora vs La Unión (C)

Jueves 23

21 Unión (Mdp) vs Quilmes (Mdp)

21.30 Provincial (R) vs Centenario (Vt)

22 Jujuy Básquet vs Comunicaciones

Viernes 24

20.30 Gimnasia (Lp) vs Hispano

21 Villa Mitre (Bb) vs Ciclista (J)

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21.30 Dep. Viedma vs Pico Fc

21.30 Colón (Sf) vs Centenario (Vt)

22 Estudiantes (T) vs Montmartre

22 Independiente (Sde) vs Amancay (Lr)

Sábado 25

21 La Unión (C) vs El Talar

21.30 Provincial (R) vs San Isidro

22 Salta Basket vs Comunicaciones

Domingo 26

21 Dep. Viedma vs Ciclista (J)

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Pico Fc

Lunes 27

21 Rocamora vs El Talar

Jueves 30

20.30 El Talar vs Lanús

Viernes 31

21 La Unión (C) vs Pilar

Ciclista en enero

14-01 Ciclista vs Racing (Chivilcoy)

18-01 Ciclista vs Pergamino Básquet

22-01 Deportivo Viedma vs Ciclista

24-01 Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Ciclista

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.