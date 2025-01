Stanley Scott ya entrena en Ciclista Juninense

Ciclista Juninense ya entrena de cara al torneo Clausura de La Liga Argentina, que dará comienzo el 13 del corriente mes.

El estadounidense Stanley Scott (de 1.93mts), llegó a Junín y ya entrena al mando de Javier Corvalán.

Es un escolta que jugó en nuestro país con Platense (LNB 2022/23), con un promedio de 6.1 puntos y 3.5 rebotes (41 partidos). Egresado de Missouri, Scott también militó en Chile, Paraguay y Uruguay.

También entrenan el base Agustín Sigel (23, 1.75) y el juvenil Santino Ruscitti (U19).

Cambios en Rocamora

Tomás de Rocamora concretó un par de cambios en el equipo de cara al Torneo Clausura. Tras la acordada salida de Agustín Richard y la lesión que sufrió Juan Krapp se sumarán el base Pedro Lorusso y el interno Elías Molina.

La partida de Agustín Richard ya estaba establecida desde comienzos de temporada en tanto que una seria lesión de rodilla que sufrió Juan Cruz Krapp en el primer partido del Cuadrangular que se disputó en Mar del Plata motivó que el Rojo se mueva en el mercado y de esta forma serán dos las caras nuevas para 2025.

Una rotura de ligamentos privará al paranaense del resto de la temporada y por eso desde el cuerpo técnico, resto del plantel y dirigentes se solidarizaron y brindaron su apoyo al jugador que en la Fase Regular disputó los 14 partidos con un promedio de 11.8 puntos, 4.9 rebotes y 1.7 asistencias.

Para el manejo de la base llegará Pedro Joaquín Lorusso, el ex River Plate en la pasada Liga Federal que está bajo la órbita de la CAB. El armador de 28 años y nacido en San Miguel tiene 1.80 de altura y un paso reciente también en Los Indios de Moreno en la Liga Metropolitana de FEBAMBA.

"Vengo a sumar a un equipo ya conformado desde el rol que me toque. Tengo muchas ganas de probarme en esta categoría y espero estar a la altura. Me hablaron del gran grupo humano que hay y eso me parece fundamental para pelear más arriba", señaló.

La otra incorporación será Elías Molina, de 22 años, nacido en La Rioja capital y se desempaña como interno (4-5) gracias a sus 2.03 metros de altura. Formado en San Martín de la ciudad riojana viene de ser parte de Atenas de Venado Tuerto donde jugó el Torneo Apertura y también el Prefederal.

El interno, quien lleva seis años en el equipo santafesino, en los dos últimos años formó parte de la Selección Argentina 3x3. Participó en las recientes Nations League, Chile 2023 y México 2024, y, en el mes de septiembre, formó parte del equipo que jugó el FIBA 3x3 U23 World Cup 2024 que se celebró en Ulán Bator, Mongolia.

"Llego con buenas expectativas, creo que tendremos una buena temporada con un equipo fuerte. Por lo que sé hay muchos chicos y tengo amigos que me dieron buenas referencias del club. En lo personal, intentaré sumarle al equipo en lo que necesite; tanto en defensa como en ataque. Y siempre estaré dispuesto para sumar en lo que haga falta", manifestó.

Tomás Rossi en Independiente

Luego de la salida del pívot Rodrigo Fillol por motivos personales, la dirigencia se movió rápidamente para conseguir el remplazo.

De esta manera, llegó a un acuerdo con Tomas Rossi, pívot de 2.03 de altura y 29 años proveniente de Colo Colo de Chile y nacido en Santa Rosa, La Pampa.

Surgido de las inferiores de Ferro y con paso por equipos de Liga Nacional y Liga Argentina, el pívot estaría llegando a Santiago entre jueves o viernes para ponerse a disposición de Marcos Boccolini.

Novedades en Quilmes

Luego de las tres derrotas en el Cuadrangular Semifinal de General Pico por el Torneo Apertura, fue cesanteado el interno venezolano Kelvin Caraballo que ni siquera llegó a estar un mes con el equipo. Su paso por el "cervecero" arrojó los siguientes números: jugó 8 partidos con un promedio de 13 minutos, 5 puntos y 4 rebotes.

Su reemplazante será un viejo conocido: Tyrrel Brown. El interno oriundo de Arkansas, EE.UU. y de 1,98, dejó un muy buen recuerdo en su paso por la institución allá por el torneo del 2021 en el que significó la vuelta a la competencia luego del parate por la pandemia.

Brown arribó para la segunda parte de la competencia y fue pieza clave del equipo que dio el golpe en la burbuja de Viedma superando al local y candidato Deportivo Viedma, para acceder a la final de la conferencia sur en la que cayó con Villa Mitre. Sus guarismos fueron: 19,1 puntos y 8,0 rebotes en 25 partidos

Hasta el mes de octubre, defendió la camiseta de Tabaré de Uruguay en 29 partidos; con un promedio de 22 puntos en 35 minutos, 10 rebotes y 2,5 asistencias.

Entre sus registros en ligas como la de Uruguay, Bolivia, Chile y Francia; tiene experiencia en la categoría jugando para Echagüe de Paraná, Mitre de Tucumán, Ameghino, Central Argentino Olímpico de Ceres, Villa San Martín de Resistencia y GEPU de San Luis, todos equipos de la Conferencia Norte.

Torres se fue de Rivadavia

Después de un año y medio al frente del equipo, Sebastián Torre decidió dejar su cargo como entrenador de Rivadavia Básquet. La decisión se debe a motivos personales que la dirigencia supo entender y respetar.

Durante su paso por la institución, Torre logró dejar un legado positivo en el equipo, trabajando arduamente para mejorar el rendimiento de los jugadores y llevar al equipo a instancias que el Naranja no había alcanzado antes.

En la competencia nacional, llegó en la temporada 2023/24 a Semifinales de Conferencia donde cayó ante el campeón, Atenas de Córdoba. Y en el torneo local disputó todas las finales del año (4), consiguiendo el Torneo Apertura y el Campeonato Anual 2024 de Mendoza.

El entrenador dejó un mensaje para sus jugadores, dirigentes e hinchas: "Hoy me toca decir hasta pronto. Solo es tiempo de agradecerles a todos. Gracias por tanto afecto, cariño y amor que me han brindado. Los hinchas siempre fueron muy agradecidos y respetuosos, valorando el trabajo realizado amén de algún mejor o peor resultado. A los jugadores de ambos planteles por las ganas de escuchar, respetar y tolerar mis intervenciones en post de una búsqueda en la mejora permanente".

"A los dirigentes muchísimas gracias por confiar en mí, y por respetar esta decisión, la cual no fue nada fácil, pero considero que es necesaria. No me cansaré nunca de decir que admiro la manera en la cual hacen básquet. Suplantan dificultades con una dedicación estupenda para poder cumplir y que no le falte nada al equipo. Es un grupo de dirigentes-amigos que pusieron al básquet de Rivadavia en un lugar de privilegio. Seguramente en un futuro nos volveremos a encontrar. Fui muy feliz, gracias por todo, los voy a extrañar".

Programa

Lunes 13

22 Hispano vs Pilar

Martes 14

20.30 Gimnasia (Lp) vs Rocamora

21 Ciclista (J) vs Racing (Ch)

21.30 San Isidro vs Colón (Sf)

Miércoles 15

20.30 Lanús vs La Unión (C)

21.30 Pico Fc vs Pergamino Básquet

21.30 Sp. Suardi vs Provincial (R)

21.30 Dep. Norte vs Barrio Parque

22 Hispano vs El Talar

22 Jujuy Básquet vs Independiente (Sde)

Jueves 16

20.30 Pilar vs Racing (A)

21 Unión (Mdp) vs Dep. Viedma

21.30 Montmartre vs Villa San Martín

Viernes 17

21.30 Centenario (Vt) vs Barrio Parque

21.30 San Isidro vs Provincial (R)

22 Salta Basket vs Independiente (Sde)

Sábado 18

20 Racing (A) vs El Talar

20.30 Lanús vs Rocamora

21 Quilmes (Mdp) vs Dep. Viedma

21.30 Ciclista (J) vs Pergamino Basquet

22 Amancay (Lr) vs Villa San Martín

Domingo 19

20.30 Gimnasia (Lp) vs La Unión (C)

21 Unión (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

21 Sp. Suardi vs Colón (Sf)

Lunes 20

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

Ciclista en enero

14-01 Ciclista vs Racing (Chivilcoy)

18-01 Ciclista vs Pergamino Básquet

22-01 Deportivo Viedma vs Ciclista

24-01 Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Ciclista

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C